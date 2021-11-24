تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أزمة-دبلوماسية-بين-إسرائيل-ودولة-أوروبية-بسبب-بضاعة-المستوطنات-في-الضفة-الغربية-1053237859.html
أزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودولة أوروبية بسبب بضاعة المستوطنات في الضفة الغربية
أزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودولة أوروبية بسبب بضاعة المستوطنات في الضفة الغربية
ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، اليوم الأربعاء، لقاءه مع المسؤولين البلجيكيين، بعد أن قررت الحكومة البلجيكية البدء في وضع علامات على البضائع من... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T13:05+0000
2021-11-24T13:05+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050262630_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e4842ad8cec0c44e5d56118a4b0a9a1.jpg
القدس – سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه وفي أعقاب القرار "ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول، المتواجد في بروكسل، جميع اللقاءات التي كان من المفترض أن يعقدها مع كبار المسؤولين فيها".وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، بالقول، إن "قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط".وأضاف البيان بأن "قرار وضع علامات على المنتجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا تتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا".ويذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات. ورغم أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الأوروبية، إلا أن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي.وقررت الحكومة البلجيكية أنه منذ اليوم سيشمل أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل بنداً إقليمياً يوضح، أن "الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين". كما تقرر أن "تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري للبضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات". وقررت الحكومة البلجيكية أيضاً "البدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات".وجاء في قرار الحكومة البلجيكية أن بلجيكا ملتزمة بـ"القائمة السوداء" التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. وقررت الحكومة البلجيكية أن تعمل مقابل شركات بلجيكية من أجل التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211109/إسرائيل-تصعد-من-مراقبتها-للفلسطينيين-من-خلال-برنامج-التعرف-على-الوجوه-في-الضفة-الغربية-1050666910.html
إسرائيل
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050262630_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32a2d8bfc631198cea9b3a7c3c269e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم الآن

أزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودولة أوروبية بسبب بضاعة المستوطنات في الضفة الغربية

13:05 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع خمسة شبان جنوب غرب جنين، الضفة الغربية، فلطسين 26 سبتمبر 2021
تشييع خمسة شبان جنوب غرب جنين، الضفة الغربية، فلطسين 26 سبتمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، اليوم الأربعاء، لقاءه مع المسؤولين البلجيكيين، بعد أن قررت الحكومة البلجيكية البدء في وضع علامات على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
القدس – سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه وفي أعقاب القرار "ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول، المتواجد في بروكسل، جميع اللقاءات التي كان من المفترض أن يعقدها مع كبار المسؤولين فيها".
وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، بالقول، إن "قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط".
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - Sputnik عربي, 1920, 09.11.2021
إسرائيل تشدد مراقبتها للفلسطينيين من خلال برنامج التعرف على الوجوه في الضفة الغربية
9 نوفمبر, 15:28 GMT
وأضاف البيان بأن "قرار وضع علامات على المنتجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا تتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا".
ويذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات. ورغم أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الأوروبية، إلا أن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي.
وقررت الحكومة البلجيكية أنه منذ اليوم سيشمل أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل بنداً إقليمياً يوضح، أن "الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين". كما تقرر أن "تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري للبضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات". وقررت الحكومة البلجيكية أيضاً "البدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات".
وجاء في قرار الحكومة البلجيكية أن بلجيكا ملتزمة بـ"القائمة السوداء" التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. وقررت الحكومة البلجيكية أن تعمل مقابل شركات بلجيكية من أجل التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMTصيني يمارس لعبة عمرها أكثر من 3 آلاف عام بمهارة عالية... فيديو
13:51 GMT"روسكوسموس" تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية
13:46 GMTبوتين يعلن حصوله على جرعة تعزيزية من لقاح ضد فيروس كورونا بالاستنشاق
13:44 GMTإسرائيل...1200 شرطي يشاركون في عملية بالنقب ضد الجريمة في المجتمع العربي... فيديو
13:42 GMTشركة "آبل" توقف عمليات البيع في تركيا مع انهيار الليرة
13:41 GMTلقاء إيراني عراقي في بغداد لمناقشة ملف اغتيال قاسم سليماني
13:39 GMT5 نباتات وخضروات تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء
13:38 GMTوكالة: تركيا تنتظر الاستثمارات الإماراتية على أراضيها
13:33 GMTوزارة الطاقة الإيرانية تنفي وقوع هجوم سيبراني على أنظمة السدود
13:30 GMTالأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة
13:28 GMTلبنان يأمل في بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى اتفاق عام
13:17 GMTخبير: قرارات حمدوك الأخيرة لن تنجح في تهدئة غضب المعارضين للاتفاق السياسي
13:15 GMTالتحالف العربي يعلن حصيلة 24 ساعة للعمليات في اليمن
13:07 GMTفرنسا تتجه إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء وتؤكد فعالية الجرعات المعززة من اللقاحات
13:05 GMTأزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودولة أوروبية بسبب بضاعة المستوطنات في الضفة الغربية
13:04 GMTبوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف
12:59 GMTتلميذة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة... فيديو
12:55 GMTمدير وكالة الطاقة الذرية: لا وقت أمام إيران بشأن الخلاف حول كاميرات المراقبة
12:55 GMTالحكومة الصينية تلزم المشاهير بـ"القيم الاشتراكية"
12:51 GMTوكالة: تنافس خليجي "حاد" على مطار كابول في أفغانستان