https://arabic.sputniknews.com/20211124/أسباب-استقالة-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-وتأثيراتها-على-مستقبل-العملية-السياسية-1053254112.html

أسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية

أسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية

أقل من عام على تعيين المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بعد أن أنهت ستيفاني وليامز مهمتها، ليعلن السلوفاكي كوبيتش استقالته من منصبه دون ذكر أسباب. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

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أسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية أسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية

الأمين العام للأمم المتحدة قبل استقالة مبعوثه، التي لم يعتبرها مفاجأة له، فيما اعتبرها آخرون كذلك، خاصة وأنه لم يتبق على الانتخابات سوى شهر واحد.وتعكف المنظمة الدولية حاليا على إيجاد بديل مناسب وبشكل سريع ليحل بدلا من كوبيش، لضمان استمرارية العمل وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عيه بين الأطراف ومراقبة الانتخابات، التي ربما يعرقلها الرافضون لإجرائها بالقوانين الحالية.ولفت إلى أن "يان كوبيش كان من أكثر المبعوثين حيادية في التعامل مع الأطراف ولم يتورط في الانحياز لطرف ولكنه واجه قضية حادة ولم يرضخ في تنفيذ ملف معين".أشار إلى أن "الضغوط الدولية الخارجية لعبت دورا في استقالة المبعوث الأممي".وشدد على أن "المبعوثين الأمميين يأتون بخطة محددة موضوعة من قبل الدول المشاركة في الصراع ولذلك أراد كوبيش الخروج من الإشكالية وعدم المشاركة في المعضلة السياسية".للمزيد تابعوا ملفات ساخنة لهذا اليوم...

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