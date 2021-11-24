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ألمانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
ألمانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
هدد مجلس الوزراء الألماني الجديد، اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بما في ذلك تقييد الوصول إلى أصولها المالية، إذا لم تغير مينسك سياستها. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T15:00+0000
2021-11-24T15:00+0000
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وبحسب المصادر التي نقلت عنها "بيزنس إنسايدر"، فإنه "إذا لم يقرر (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) لوكاشينكو تغيير مسار (سياسة بلاده)، فسنسعى إلى توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية لوضع صعوبات على النظام (بيلاروسيا) للحصول على الأموال".وأضافت في بيان لها: "بدأت عملية خاصة مشتركة أطلق عليها اسم "بوليسي" على الحدود مع جمهورية بيلاروس، وتنسقها دائرة حدود الدولة ويتم تنفيذها بالاشتراك مع قوات الحرس الوطني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة لأوكرانيا وغيرها من الجهات المعنية، وتعتبر كتدابير وقائية لحماية الحدود الأوكرانية من أجل منع أزمة الهجرة والتصدي للأنشطة غير القانونية".ونقلت الخدمة الصحفية عن نيكيفورينكو: "سعيا لرفع مستوى الاستجابة في حال تعقيد محتمل للوضع، وبالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية بالوضع، تم الاتفاق على تنفيذ عملية حدودية خاصة مشتركة وتم وضع خطة مناسبة، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا مساء أمس".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أوكرانيا-تحشد-قواتها-وتسخر-طائرات-بدون-طيار-لمكافحة-موجات-الهجرة-1052664570.html
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العالم

ألمانيا تهدد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

15:00 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Sergey Guneevالعلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي
العلم الألماني الروسي والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Sergey Guneev
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هدد مجلس الوزراء الألماني الجديد، اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بما في ذلك تقييد الوصول إلى أصولها المالية، إذا لم تغير مينسك سياستها.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها "بيزنس إنسايدر"، فإنه "إذا لم يقرر (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) لوكاشينكو تغيير مسار (سياسة بلاده)، فسنسعى إلى توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية لوضع صعوبات على النظام (بيلاروسيا) للحصول على الأموال".
وكانت الخدمة الصحفية لهيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن "عملية حدودية خاصة بدأت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا من أجل الحد من أزمة موجة الهجرة".
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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وأضافت في بيان لها: "بدأت عملية خاصة مشتركة أطلق عليها اسم "بوليسي" على الحدود مع جمهورية بيلاروس، وتنسقها دائرة حدود الدولة ويتم تنفيذها بالاشتراك مع قوات الحرس الوطني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة لأوكرانيا وغيرها من الجهات المعنية، وتعتبر كتدابير وقائية لحماية الحدود الأوكرانية من أجل منع أزمة الهجرة والتصدي للأنشطة غير القانونية".
وقال النائب الأول لرئيس دائرة الحدود الأوكرانية، فلاديمير نيكيفورينكو: "لا تزال الحدود الأوكرانية البيلاروسية مهددة اليوم بسبب انتشار أزمة الهجرة واحتمال اتجاه تدفق المهاجرين إلى أوكرانيا مجددًا".
ونقلت الخدمة الصحفية عن نيكيفورينكو: "سعيا لرفع مستوى الاستجابة في حال تعقيد محتمل للوضع، وبالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية بالوضع، تم الاتفاق على تنفيذ عملية حدودية خاصة مشتركة وتم وضع خطة مناسبة، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا مساء أمس".
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