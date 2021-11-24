تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أمريكا-تثير-غضب-الصين-بخطوة-جديدة-تجاه-تايوان-1052882855.html
أمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان
أمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان
دعت الإدارة الأمريكية تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية" الشهر المقبل، في خطوة أغضبت الصين كثيرا، لاسيما وأنها تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:08+0000
2021-11-24T10:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
تايوان
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_e5c496c0d8641d842bf8ee0fc2068395.jpg
ووفقا لقائمة المشاركين التي نشرتها وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، تشارك 110 دول في الحدث الافتراضي الذي يعقد يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".ويهدف هذا التجمع، بحسب ما أعلن، إلى المساعدة في وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات في جميع أنحاء العالم. ولم تتم دعوة الصين ولا روسيا للمشاركة.في آسيا، دعت واشنطن بعض الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فيما لم تدعو آخرين مثل تايلاند وفيتنام. ومن بين أبرز الغائبين الآخرين؛ مصر والسعودية وقطر وتركيا. لم توجه الدعوة إلى دول في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل والعراق.وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن وزيرة الرقمنة أودري تانغ وشياو بي-كيم هي من سيمثل الحكومة، حيث تعمل كسفيرة تايوان الفعلية في واشنطن.وأضافت الوزارة: "دعوة بلادنا للمشاركة في قمة الديمقراطية، تؤكد جهود تايوان لتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على مر السنين". فيما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "تعارض بشدة" الدعوة.وفي إفادة صحفية، قال المتحدث باسم الوزارة الصينية تشاو ليجيان:تأتي هذه الدعوة، في الوقت الذي كثفت فيه الصين ضغوطها على الدول لتقليل أو قطع العلاقات مع الجزيرة، التي تعتبرها بكين غير ذات حق في التمتع بعلاقات الدولة المستقلة، وتجري تحركات عسكرية كثيفة بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/تايوان-نتعرض-لخمسة-ملايين-هجوم-إلكتروني-يوميا-1050672989.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
تايوان
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_8ab1f7ac009abfa28c1fa30d79b4d23a.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, تايوان, أخبار تايوان

أمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان

10:08 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 10:26 GMT 24.11.2021)
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
دعت الإدارة الأمريكية تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية" الشهر المقبل، في خطوة أغضبت الصين كثيرا، لاسيما وأنها تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.
ووفقا لقائمة المشاركين التي نشرتها وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، تشارك 110 دول في الحدث الافتراضي الذي يعقد يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ويهدف هذا التجمع، بحسب ما أعلن، إلى المساعدة في وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات في جميع أنحاء العالم. ولم تتم دعوة الصين ولا روسيا للمشاركة.
في آسيا، دعت واشنطن بعض الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فيما لم تدعو آخرين مثل تايلاند وفيتنام. ومن بين أبرز الغائبين الآخرين؛ مصر والسعودية وقطر وتركيا. لم توجه الدعوة إلى دول في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل والعراق.
الجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة - Sputnik عربي, 1920, 10.11.2021
تايوان: نتعرض لخمسة ملايين هجوم إلكتروني يوميا
10 نوفمبر, 12:02 GMT
وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن وزيرة الرقمنة أودري تانغ وشياو بي-كيم هي من سيمثل الحكومة، حيث تعمل كسفيرة تايوان الفعلية في واشنطن.
وأضافت الوزارة: "دعوة بلادنا للمشاركة في قمة الديمقراطية، تؤكد جهود تايوان لتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على مر السنين". فيما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "تعارض بشدة" الدعوة.
وفي إفادة صحفية، قال المتحدث باسم الوزارة الصينية تشاو ليجيان:
إجراءات واشنطن تظهر فقط أن الديمقراطية "مجرد غطاء وأداة" لها لتعزيز أهدافها الجيوسياسية، وقمع البلدان الأخرى، وتقسيم العالم وخدمة مصالحها.
تأتي هذه الدعوة، في الوقت الذي كثفت فيه الصين ضغوطها على الدول لتقليل أو قطع العلاقات مع الجزيرة، التي تعتبرها بكين غير ذات حق في التمتع بعلاقات الدولة المستقلة، وتجري تحركات عسكرية كثيفة بالقرب من حدودها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:48 GMTإعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع
10:43 GMTما دور منظمة الكوميسا؟
10:41 GMTأول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"
10:35 GMTبيان من الحكومة المصرية منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين
10:26 GMTلقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة
10:15 GMTموسكو: روسيا تبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف "عقلها" حول الوضع في دونباس
10:15 GMTالمغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
10:08 GMTأمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان
09:58 GMTالجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
09:55 GMTإثيوبيا... آبي أحمد يسلم مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد تيغراي
09:52 GMTطالبان تريد الانتقال من "النقاش" إلى "التطبيق العملي" مع واشنطن
09:50 GMTالصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
09:50 GMT تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد
09:45 GMTالحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"
09:43 GMT بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج
09:31 GMTحرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة
09:28 GMTإعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
09:27 GMTبوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟
09:09 GMTالأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني