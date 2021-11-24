أمريكا تسجل أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ عام 1969

واشنطن- سبوتنيك. وقالت وزارة العمل في بيان صحفي: "في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، كان عدد الطلبات المسبقة هو 199 ألف طلب، بانخفاض قدره 71 ألفا عن الأسبوع السابق".هذا هو أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1969 عندما سجلت البلاد 197 ألف طلب خلال أسبوع.توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية، تسجيل 260 ألف طلب لإعانات البطالة على مدار الأسبوع الماضي.هذه البيانات من وزارة العمل، يمكن أن تساهم إسراع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تقليص للحوافز التي يقدمها للاقتصاد منذ تفشي الوباء في مارس/ آذار 2020.يشتري الاحتياطي الفيدرالي 120 مليار دولار من السندات والأصول الأخرى كل شهر لدعم الاقتصاد، وقال إنه سيقلصها بمقدار 15 مليار دولار كل شهر بداية من الشهر الجاري.فقدت الولايات المتحدة أكثر من 21 مليون وظيفة بين مارس وأبريل/ نيسان من عام 2020، في ذروة إغلاق الأعمال الذي فرضه فيروس كورونا، وفي آخر إحصاء، قال المسؤولون إن نحو 5 ملايين من هذه الوظائف لم تعد بعد.