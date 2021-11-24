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https://arabic.sputniknews.com/20211124/أول-تعليق-من-منة-شلبي-بعد-خسارتها-جائزة-الـ-إيمي-الدولية-1053001471.html
أول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"
أول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"
علقت الفنانة منة شلبي، على خسارتها لجائزة "أفضل ممثلة"، موجهة رسالة شكر إلى إدارة حفل توزيع جوائز "International Emmy Award"، على ما اكتسبته من خبرة. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:41+0000
2021-11-24T10:41+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونشرت منة شلبي، عبر حسابها على انستغرام صور من إطلالتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائزEmmy، معربة عن شعورها بالفخر والشرف وكل هذا الحب.يذكر أن الفنانة منة شلبي خسرت جائزة الإيمي الدولية "The International Emmy"، لفئة أفضل ممثلة عن مسلسلها القصير "في كل أسبوع يوم جمعة"، بعدما منحت الجائزة للنجمة البريطانية هايلي سكوايرز Hayley Squires عن دورها في مسلسل "مواد الكبار" "Adult Material".تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار الفنانين في مصر

أول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"

10:41 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالفنانة المصرية منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، القاهرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
الفنانة المصرية منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، القاهرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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علقت الفنانة منة شلبي، على خسارتها لجائزة "أفضل ممثلة"، موجهة رسالة شكر إلى إدارة حفل توزيع جوائز "International Emmy Award"، على ما اكتسبته من خبرة.
ونشرت منة شلبي، عبر حسابها على انستغرام صور من إطلالتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائزEmmy، معربة عن شعورها بالفخر والشرف وكل هذا الحب.
يذكر أن الفنانة منة شلبي خسرت جائزة الإيمي الدولية "The International Emmy"، لفئة أفضل ممثلة عن مسلسلها القصير "في كل أسبوع يوم جمعة"، بعدما منحت الجائزة للنجمة البريطانية هايلي سكوايرز Hayley Squires عن دورها في مسلسل "مواد الكبار" "Adult Material".
تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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