أول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"

ونشرت منة شلبي، عبر حسابها على انستغرام صور من إطلالتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائزEmmy، معربة عن شعورها بالفخر والشرف وكل هذا الحب.يذكر أن الفنانة منة شلبي خسرت جائزة الإيمي الدولية "The International Emmy"، لفئة أفضل ممثلة عن مسلسلها القصير "في كل أسبوع يوم جمعة"، بعدما منحت الجائزة للنجمة البريطانية هايلي سكوايرز Hayley Squires عن دورها في مسلسل "مواد الكبار" "Adult Material".تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
يذكر أن الفنانة منة شلبي خسرت جائزة الإيمي الدولية "The International Emmy"، لفئة أفضل ممثلة عن مسلسلها القصير "في كل أسبوع يوم جمعة"، بعدما منحت الجائزة للنجمة البريطانية هايلي سكوايرز Hayley Squires عن دورها في مسلسل "مواد الكبار" "Adult Material".