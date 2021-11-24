https://arabic.sputniknews.com/20211124/إثيوبيا-آبي-أحمد-يسلم-مهامه-لنائبه-ويتوجه-إلى-الجبهة-الأمامية-للمشاركة-بالحرب-ضد-تيغراي-1052836574.html

إثيوبيا... آبي أحمد يسلم مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد تيغراي

إثيوبيا... آبي أحمد يسلم مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد تيغراي

قالت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الوزراء آبي أحمد توجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد جبهة تيغراي. 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T09:55+0000

2021-11-24T09:55+0000

2021-11-24T09:55+0000

أخبار إثيوبيا

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وذكرت "إذاعة فانا" الإثيوبية، في تقرير لها، إن "آبي أحمد توجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد جبهة تيغراي"، مؤكدة أنه سلم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن يوم الاثنين المضي، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".ودعا آبي أحمد الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا حافظت على استقلالها بشجاعة أبنائها وتضحياتهم.​يأتي ذلك بعد ساعات من نشر قوات إقليم تيغراي، فيديو قالت إنه لـ"أسرى الجيش الإثيوبي"، الذين بلغ عددهم 11 ألفا.وحسب الفيديو الذي نشره عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت عبر حسابه على "تويتر"، يظهر "أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيغراي". ويقول غيبريهوت إن عددهم 11 ألفا، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.

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