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https://arabic.sputniknews.com/20211124/إحالة-محمد-رمضان-للتحقيق-ووقفه-عن-الغناء-في-مصر--فيديو-1052663130.html
إحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو
إحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو
أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T07:01+0000
2021-11-24T07:11+0000
محمد رمضان
الفنان هاني شاكر
أخبار الفنانين في مصر
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وقال الفنان هاني شاكر، خلال ندوة أقيمت بقصر السينما بعنوان إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع، إن "نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس"، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه. وكشف نقيب الموسيقيين، عن قرار النقابة، مؤكدا أن "رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه".وكان الفنان هاني شاكر، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه محمد الباز عبر شاشة قناة "النهار"، إن "موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصريحات ترسل نقابة المهن التمثيلية للموسيقية جوابا بالطلب".وأكد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية قريبا ضد محمد رمضان بشأن هذا الوضع الخاص.يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد هاني شاكر، بأن المطربين الصادر بحقهم قرار منع الغناء في مصر، يمكنهم الغناء خارج البلاد، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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محمد رمضان, الفنان هاني شاكر, أخبار الفنانين في مصر

إحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو

07:01 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 07:11 GMT 24.11.2021)
© Photo / Facebook/ Ramadanالفنان المصري محمد رمضان
الفنان المصري محمد رمضان - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Facebook/ Ramadan
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أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.
وقال الفنان هاني شاكر، خلال ندوة أقيمت بقصر السينما بعنوان إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع، إن "نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس"، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه.
وكشف نقيب الموسيقيين، عن قرار النقابة، مؤكدا أن "رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه".
وكان الفنان هاني شاكر، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه محمد الباز عبر شاشة قناة "النهار"، إن "موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصريحات ترسل نقابة المهن التمثيلية للموسيقية جوابا بالطلب".
وأكد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية قريبا ضد محمد رمضان بشأن هذا الوضع الخاص.
يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد هاني شاكر، بأن المطربين الصادر بحقهم قرار منع الغناء في مصر، يمكنهم الغناء خارج البلاد، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".
يشار إلى أن المغنين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.
تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.
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