https://arabic.sputniknews.com/20211124/إحالة-محمد-رمضان-للتحقيق-ووقفه-عن-الغناء-في-مصر--فيديو-1052663130.html

إحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو

إحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو

أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر. 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T07:01+0000

2021-11-24T07:01+0000

2021-11-24T07:11+0000

محمد رمضان

الفنان هاني شاكر

أخبار الفنانين في مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/65/1042776539_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_85b34ddcfee4267b13d0e949a48b35cf.jpg

وقال الفنان هاني شاكر، خلال ندوة أقيمت بقصر السينما بعنوان إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع، إن "نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس"، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه. وكشف نقيب الموسيقيين، عن قرار النقابة، مؤكدا أن "رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه".وكان الفنان هاني شاكر، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه محمد الباز عبر شاشة قناة "النهار"، إن "موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصريحات ترسل نقابة المهن التمثيلية للموسيقية جوابا بالطلب".وأكد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية قريبا ضد محمد رمضان بشأن هذا الوضع الخاص.يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد هاني شاكر، بأن المطربين الصادر بحقهم قرار منع الغناء في مصر، يمكنهم الغناء خارج البلاد، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

eg_EG

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد رمضان, الفنان هاني شاكر, أخبار الفنانين في مصر