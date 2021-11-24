إحباط عملية إرهابية غربي العراق واعتقال 5 من عناصر "داعش"

جاء ذلك في بيان ليحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، نشره على حسابه بموقع تويتر.وقال رسول إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إحباط عملية إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وألقي القبض على 5 من عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والعتاد.وفي تفاصيل العملية، تم نصب "كمين محكم" جرى العمل عليه منذ فترة، حيث تم إلقاء القبض على 3 من عصابات "داعش" كانوا يخططون لعملية إرهابية داخل قضاء هيت.كذلك، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على أحد عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء التاجي بمحافظة بغداد وعثر بحوزته على كدس من الأسلحة يضم قذيفة هاون عيار 81 ملم، كما نفذت عناصر مكافحة الإرهاب عملية ثالثة في محافظة كركوك شمالي البلاد "أطيح فيها بعنصر إرهابي"، وفق البيان.وأعلن العراق، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك في بيان ليحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، نشره على حسابه بموقع تويتر.
وقال رسول إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إحباط عملية إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وألقي القبض على 5 من عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والعتاد.
وفي تفاصيل العملية، تم نصب "كمين محكم" جرى العمل عليه منذ فترة، حيث تم إلقاء القبض على 3 من عصابات "داعش" كانوا يخططون لعملية إرهابية داخل قضاء هيت.
كذلك، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على أحد عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء التاجي بمحافظة بغداد وعثر بحوزته على كدس من الأسلحة يضم قذيفة هاون عيار 81 ملم، كما نفذت عناصر مكافحة الإرهاب عملية ثالثة في محافظة كركوك شمالي البلاد "أطيح فيها بعنصر إرهابي"، وفق البيان.
وليباشر شُجعان الوطن في جهازنا بعمليتين نوعيتين الأولى في مُحافظة بغداد - قضاء التاجي والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش وبدلالته تم العثور على كدس للأعتدة والأسلحة يضم هاون عيار ٨١ ملم . والثانية في مُحافظة كركوك والتي أُطيح بها بعُنصر إرهابي . pic.twitter.com/w8ILERER0x
وأعلن العراق، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.