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إحباط عملية إرهابية غربي العراق واعتقال 5 من عناصر "داعش"
إحباط عملية إرهابية غربي العراق واعتقال 5 من عناصر "داعش"
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T14:09+0000
2021-11-24T14:09+0000
العراق
تنظيم داعش الأرهابي
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جاء ذلك في بيان ليحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، نشره على حسابه بموقع تويتر.وقال رسول إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إحباط عملية إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وألقي القبض على 5 من عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والعتاد.وفي تفاصيل العملية، تم نصب "كمين محكم" جرى العمل عليه منذ فترة، حيث تم إلقاء القبض على 3 من عصابات "داعش" كانوا يخططون لعملية إرهابية داخل قضاء هيت.كذلك، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على أحد عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء التاجي بمحافظة بغداد وعثر بحوزته على كدس من الأسلحة يضم قذيفة هاون عيار 81 ملم، كما نفذت عناصر مكافحة الإرهاب عملية ثالثة في محافظة كركوك شمالي البلاد "أطيح فيها بعنصر إرهابي"، وفق البيان.وأعلن العراق، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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العراق, تنظيم داعش الأرهابي

إحباط عملية إرهابية غربي العراق واعتقال 5 من عناصر "داعش"

14:09 GMT 24.11.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك في بيان ليحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، نشره على حسابه بموقع تويتر.
وقال رسول إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من إحباط عملية إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وألقي القبض على 5 من عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والعتاد.
وفي تفاصيل العملية، تم نصب "كمين محكم" جرى العمل عليه منذ فترة، حيث تم إلقاء القبض على 3 من عصابات "داعش" كانوا يخططون لعملية إرهابية داخل قضاء هيت.
كذلك، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على أحد عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء التاجي بمحافظة بغداد وعثر بحوزته على كدس من الأسلحة يضم قذيفة هاون عيار 81 ملم، كما نفذت عناصر مكافحة الإرهاب عملية ثالثة في محافظة كركوك شمالي البلاد "أطيح فيها بعنصر إرهابي"، وفق البيان.
وأعلن العراق، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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