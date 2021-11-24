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إسرائيل تصادق على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بالقدس الشرقية
إسرائيل تصادق على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بالقدس الشرقية
صادقت إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بمدينة القدس الشرقية، تضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لليهود الحريديم (المتدينين). 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T18:12+0000
2021-11-24T18:12+0000
الاستيطان الإسرائيلي
القدس الشرقية
إسرائيل
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وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية التابعة لجمهور المتدينين، مساء اليوم الأربعاء، إن المستوطنة الجديدة ستقام على أرض المطار المهجور وذلك على مساحة 1243 دونم أي حوالي مليون و243 ألف مترم مربع.وأوضحت أن الحي سيضم- وفق المخطط- إلى جانب نحو 10 آلاف وحدة سكنية مناطق تجارية وفنادق ومباني عامة.وأضافت: "بذلك يفي رئيس بلدية القدس بالتزامه تجاه الحريديم لخلق مستقبل للسكن الميسور التكلفة لجمهور المتدينين، والذي بدا حتى وقت قريب وكأنه حلم مستحيل تحقيقه".في سياق متصل، اعتبر ممثلون للاتحاد الأوروبي أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "انتهاكا للقانون الدولي".جاء ذلك في إطار جولة قام بها دبلوماسيون أوروبيين في المنطقة المخطط البناء عليها.وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن هدف البناء في المنطقة هو "فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير طابع القدس الشرقية"، في إشارة إلى أن المستوطة الجديدة ستقف عائقا بين القدس ورام الله ما سيجعل من شبه المستحيل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طرحت منذ عام 2004 فكرة إنشاء مستوطنة فوق أراضي المطار، لكنها أجّلت تنفيذها تحت ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.وظل مطار القدس الدولي حتى عام 1967 هو الميناء الجوي الوحيد بالضفة الغربية، قبل أن تحتل إسرائيل القدس الشرقية، لتحوله إلى مطار للرحلات الداخلية قبل أن تغلقه بشكل نهائي عام 2000.
https://arabic.sputniknews.com/20211007/مستوطنة-مطار-قلنديا-استيطان-إسرائيلي-جديد-يهدد-حل-الدولتين-في-فلسطين-1050365333.html
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الاستيطان الإسرائيلي, القدس الشرقية, إسرائيل

إسرائيل تصادق على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بالقدس الشرقية

18:12 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLIمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "هار هوما" في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة هار هوما في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
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صادقت إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بمدينة القدس الشرقية، تضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لليهود الحريديم (المتدينين).
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية التابعة لجمهور المتدينين، مساء اليوم الأربعاء، إن المستوطنة الجديدة ستقام على أرض المطار المهجور وذلك على مساحة 1243 دونم أي حوالي مليون و243 ألف مترم مربع.
مستوطنات الضفة الغربية، مستوطنة غوش إتزيون، خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2021
مستوطنة مطار قلنديا... استيطان إسرائيلي جديد يهدد حل الدولتين في فلسطين
7 أكتوبر, 17:44 GMT
وأوضحت أن الحي سيضم- وفق المخطط- إلى جانب نحو 10 آلاف وحدة سكنية مناطق تجارية وفنادق ومباني عامة.
وأضافت: "بذلك يفي رئيس بلدية القدس بالتزامه تجاه الحريديم لخلق مستقبل للسكن الميسور التكلفة لجمهور المتدينين، والذي بدا حتى وقت قريب وكأنه حلم مستحيل تحقيقه".
في سياق متصل، اعتبر ممثلون للاتحاد الأوروبي أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "انتهاكا للقانون الدولي".
جاء ذلك في إطار جولة قام بها دبلوماسيون أوروبيين في المنطقة المخطط البناء عليها.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن هدف البناء في المنطقة هو "فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير طابع القدس الشرقية"، في إشارة إلى أن المستوطة الجديدة ستقف عائقا بين القدس ورام الله ما سيجعل من شبه المستحيل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طرحت منذ عام 2004 فكرة إنشاء مستوطنة فوق أراضي المطار، لكنها أجّلت تنفيذها تحت ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وظل مطار القدس الدولي حتى عام 1967 هو الميناء الجوي الوحيد بالضفة الغربية، قبل أن تحتل إسرائيل القدس الشرقية، لتحوله إلى مطار للرحلات الداخلية قبل أن تغلقه بشكل نهائي عام 2000.
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