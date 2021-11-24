إسرائيل...1200 شرطي يشاركون في عملية بالنقب ضد الجريمة في المجتمع العربي... فيديو

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن 1200 شرطي يعملون منذ صباح اليوم مع عناصر حرس الحدود الإسرائيلي في جميع البلدات العربية بالنقب.وركزت الشرطة الإسرائيلية عمليتها في القطاع البدوي ومدينة بئر السبع، وفي إطار العملية تم العثور على دفيئات لنبات القنب الهندي المخدر.بالإضافة إلى ذلك، خلال العملية، أجرت عناصر الشرطة عملية إنزال من مروحية في قلب التجمعات البدوية في أبو تلول شرق بئر السبع.ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.وبحسب معطيات الشرطة، منذ بدء عملية المسار الآمن، قبل أيام، تم توقيف 225 شخصا، وتم إجراء 245 عملية تفتيش في مجمعات مختلفة، وتم ضبط 56 قطعة سلاح. إضافة إلى ذلك، تم مصادرة 40 سيارة وحوالي 3.4 مليون شيكل (نحو 1.10 مليون دولار).والشهر الماضي، وسط زيادة ملحوظة لمعدل الجرائم في الأوساط العربية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي.ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة نحو 100 شخص منذ بداية العام الحالي 2021.
ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.
وبحسب معطيات الشرطة، منذ بدء عملية المسار الآمن، قبل أيام، تم توقيف 225 شخصا، وتم إجراء 245 عملية تفتيش في مجمعات مختلفة، وتم ضبط 56 قطعة سلاح. إضافة إلى ذلك، تم مصادرة 40 سيارة وحوالي 3.4 مليون شيكل (نحو 1.10 مليون دولار).
والشهر الماضي، وسط زيادة ملحوظة لمعدل الجرائم في الأوساط العربية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إشراك الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي.
ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة نحو 100 شخص منذ بداية العام الحالي 2021.