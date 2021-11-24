إعلام: اتفاق بين أبوظبي وأنقرة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا

وأوضح المصد أن الزيارة ستتضمن أيضا توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بحسب وكالة "بلومبرغ".وأضار المصدر إلى أن شركة "أيه دي كيو" ADQ التابعة لحكومة أبو ظبي سوف توقع اتفاقية بشأن التعاون الشامل مع صندوق الثروة التركي "تي دبليو إف" TWFوتتضمن الصفقة إنشاء صندوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا.ومن المنتظر كذلك أن توقع موانئ أبوظبي اتفاقية لاستثمار الموانئ والخدمات اللوجستية، واتفاقية أخرى أيضا للتعاون بين بورصة أبوظبي وبورصة إسطنبول.ومن المقرر أن توقع شركة "أيه دي كيو" ADQ أيضا اتفاقية تعاون استراتيجي مع مكتب الاستثمار الرئاسي التركي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة.وكان ولي عهد أبوظبي قد بدأ اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا، هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، حيث يسعى البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
وأضار المصدر إلى أن شركة "أيه دي كيو" ADQ التابعة لحكومة أبو ظبي سوف توقع اتفاقية بشأن التعاون الشامل مع صندوق الثروة التركي "تي دبليو إف" TWF
وتتضمن الصفقة إنشاء صندوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا.
ومن المنتظر كذلك أن توقع موانئ أبوظبي اتفاقية لاستثمار الموانئ والخدمات اللوجستية، واتفاقية أخرى أيضا للتعاون بين بورصة أبوظبي وبورصة إسطنبول.
ومن المقرر أن توقع شركة "أيه دي كيو" ADQ أيضا اتفاقية تعاون استراتيجي مع مكتب الاستثمار الرئاسي التركي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة.
وكان ولي عهد أبوظبي قد بدأ اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا، هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، حيث يسعى البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.