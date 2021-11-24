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إعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع
إعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن التحقيقات الأولية في حادث تحطم مقاتلة "إف 35" البريطانية في البحر المتوسط، تشير إلى أن السبب كان عدم خلع غطاء المطر بشكل صحيح... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:48+0000
2021-11-24T10:48+0000
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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن وأضافت الصحيفة أن مسؤولين يعتقدون أن المحرك سحب غطاء المطر أثناء إقلاع الطائرة من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، وهو ما أدى إلى تعطله.بينما ذكرت صحيفة "ذا صن" أن عناصر البحرية البريطانية أكدوا انهم رأوا الغطاء طافيا فوق سطح البحر قرب حاملة الطائرات بعد الحادث مباشرة.ونجا الطيار من الحادث بأعجوبة، لكنه أصيب بجروح طفيفة وتم إنقاذه عبر طائرة هليكوبتر.وكانت صحيفة "ديلي ميل"، قد قالت في وقت سابق، إن بريطانيا والولايات المتحدة يسابقان الزمن لجمع حطام الطائرة المستقرة أسفل سطح المتوسط في المياه الدولية، خوفا من وصول روسيا إليها وكشف التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إف-35, بريطانيا

إعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع

10:48 GMT 24.11.2021
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Lockheed Martin
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن التحقيقات الأولية في حادث تحطم مقاتلة "إف 35" البريطانية في البحر المتوسط، تشير إلى أن السبب كان عدم خلع غطاء المطر بشكل صحيح قبل الإقلاع.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن

المحققين يعتقدون أن السبب وراء الحادثة يعود إلى عدم خلع أغطية المطر بشكل صحيح عن الطائرة قبل إقلاعها.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين يعتقدون أن المحرك سحب غطاء المطر أثناء إقلاع الطائرة من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، وهو ما أدى إلى تعطله.
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بينما ذكرت صحيفة "ذا صن" أن عناصر البحرية البريطانية أكدوا انهم رأوا الغطاء طافيا فوق سطح البحر قرب حاملة الطائرات بعد الحادث مباشرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في سلاح الجو البريطاني، قولهم إن الطيار أدرك وجود المشكلة في طائرته وحاول حلها لكنه كان قد وصل إلى نهاية المدرج، ولذلك اضطر للقفز من الطائرة.

ونجا الطيار من الحادث بأعجوبة، لكنه أصيب بجروح طفيفة وتم إنقاذه عبر طائرة هليكوبتر.
وكانت صحيفة "ديلي ميل"، قد قالت في وقت سابق، إن بريطانيا والولايات المتحدة يسابقان الزمن لجمع حطام الطائرة المستقرة أسفل سطح المتوسط في المياه الدولية، خوفا من وصول روسيا إليها وكشف التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها.
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