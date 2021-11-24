إعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن وأضافت الصحيفة أن مسؤولين يعتقدون أن المحرك سحب غطاء المطر أثناء إقلاع الطائرة من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث"، وهو ما أدى إلى تعطله.بينما ذكرت صحيفة "ذا صن" أن عناصر البحرية البريطانية أكدوا انهم رأوا الغطاء طافيا فوق سطح البحر قرب حاملة الطائرات بعد الحادث مباشرة.ونجا الطيار من الحادث بأعجوبة، لكنه أصيب بجروح طفيفة وتم إنقاذه عبر طائرة هليكوبتر.وكانت صحيفة "ديلي ميل"، قد قالت في وقت سابق، إن بريطانيا والولايات المتحدة يسابقان الزمن لجمع حطام الطائرة المستقرة أسفل سطح المتوسط في المياه الدولية، خوفا من وصول روسيا إليها وكشف التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها.
بينما ذكرت صحيفة "ذا صن" أن عناصر البحرية البريطانية أكدوا انهم رأوا الغطاء طافيا فوق سطح البحر قرب حاملة الطائرات بعد الحادث مباشرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في سلاح الجو البريطاني، قولهم إن الطيار أدرك وجود المشكلة في طائرته وحاول حلها لكنه كان قد وصل إلى نهاية المدرج، ولذلك اضطر للقفز من الطائرة.
ونجا الطيار من الحادث بأعجوبة، لكنه أصيب بجروح طفيفة وتم إنقاذه عبر طائرة هليكوبتر.
وكانت صحيفة "ديلي ميل"، قد قالت في وقت سابق، إن بريطانيا والولايات المتحدة يسابقان الزمن لجمع حطام الطائرة المستقرة أسفل سطح المتوسط في المياه الدولية، خوفا من وصول روسيا إليها وكشف التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها.