https://arabic.sputniknews.com/20211124/إعلام-صاروخ-سوري-مضاد-للطائرات-ينفجر-فوق-شاطئ-في-إسرائيل-1052664192.html

إعلام: صاروخ سوري مضاد للطائرات ينفجر فوق شاطئ في إسرائيل

إعلام: صاروخ سوري مضاد للطائرات ينفجر فوق شاطئ في إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي السورية انفجر فوق شاطئ في حيفا. 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T07:52+0000

2021-11-24T07:52+0000

2021-11-24T07:52+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن أحد الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري عبر الأجواء الإسرائيلية انفجر فوق شاطئ في حيفا، مشيرة إلى أن الصاروخ أخطأ، ودخل إسرائيل وانفجر فوق البحر قبالة ساحل حيفا، وسقطت شظاياه في البحر ولم تسبب أي ضرر".ولفتت القناة إلى أن "نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي تابع الصاروخ لكنه قرر عدم اعتراضه لأنه لم يعرض المدنيين في إسرائيل للخطر"، مشيرة إلى أن "الصاروخ من طراز "SA-5" له نظام تدمير ذاتي على ارتفاعات عالية".وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.فيما قال مصدر عسكري، إن العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص السورية، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة.وأضاف المصدر إن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 01: 26 من فجر اليوم، أدى أيضا إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.وأضاف المراسل إن سيارات الإطفاء والدفاع المدني توجهت الى بعض المواقع على أطراف المدينة الجنوبية والتي اندلعت النيران بها جراء العدوان الإسرائيلي وتمت السيطرة عليها.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-ثالث-في-عدوان-إسرائيلي-على-مدينة-حمص-السورية-1052661372.html

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أخبار إسرائيل اليوم