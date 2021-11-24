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https://arabic.sputniknews.com/20211124/إيران-اتفقنا-مع-الإمارات-على-بدء-فصل-جديد-في-العلاقات-1053246128.html
إيران: اتفقنا مع الإمارات على بدء فصل جديد في العلاقات
إيران: اتفقنا مع الإمارات على بدء فصل جديد في العلاقات
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية اتفقت مع الإمارات العربية المتحدة على بدء فصل جديد في العلاقات بين... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T15:44+0000
2021-11-24T16:24+0000
أخبار إيران
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أخبار الإمارات اليوم
إيران
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وكتب المسؤول الإيراني في تغريدة: "بعد رحلة إلى دول المنطقة، واليوم في دبي خلال لقاء ودي مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، اتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين بلدينا".في وقت سابق اليوم، قالت الإمارات إن باقري كني، بحث اليوم التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع مسؤوليها، خلال زيارة شهدت لقاءه بعدد من المسؤولين هناك.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر، وبحثا ملفات العلاقات الثنائية.وبحسب الوكالة، أكد الجانبان ضرورة تعزيز هذه العلاقات "على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل" وبما يضمن المصلحة المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
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أخبار إيران, الإمارات, أخبار الإمارات اليوم, إيران

إيران: اتفقنا مع الإمارات على بدء فصل جديد في العلاقات

15:44 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 16:24 GMT 24.11.2021)
© Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Abedal Kader Albai
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قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية اتفقت مع الإمارات العربية المتحدة على بدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين.
وكتب المسؤول الإيراني في تغريدة: "بعد رحلة إلى دول المنطقة، واليوم في دبي خلال لقاء ودي مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، اتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين بلدينا".
في وقت سابق اليوم، قالت الإمارات إن باقري كني، بحث اليوم التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع مسؤوليها، خلال زيارة شهدت لقاءه بعدد من المسؤولين هناك.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر، وبحثا ملفات العلاقات الثنائية.
وبحسب الوكالة، أكد الجانبان ضرورة تعزيز هذه العلاقات "على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل" وبما يضمن المصلحة المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
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