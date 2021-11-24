إيران: اتفقنا مع الإمارات على بدء فصل جديد في العلاقات

وكتب المسؤول الإيراني في تغريدة: "بعد رحلة إلى دول المنطقة، واليوم في دبي خلال لقاء ودي مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، اتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين بلدينا".في وقت سابق اليوم، قالت الإمارات إن باقري كني، بحث اليوم التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع مسؤوليها، خلال زيارة شهدت لقاءه بعدد من المسؤولين هناك.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر، وبحثا ملفات العلاقات الثنائية.وبحسب الوكالة، أكد الجانبان ضرورة تعزيز هذه العلاقات "على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل" وبما يضمن المصلحة المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية اتفقت مع الإمارات العربية المتحدة على بدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين.
وكتب المسؤول الإيراني في تغريدة: "بعد رحلة إلى دول المنطقة، واليوم في دبي خلال لقاء ودي مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، اتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين بلدينا".
Following to traveling to the countries in the region, today in Dubai, in a friendly & cordial meeting w Dr. A.Gargash, Seniors Foreign Policy Ad’ of the Sheikh Khalifa bin Zayed, & Khalifa Shahin Almarar UAE Minister of State, we agreed to open a new chapter in 🇮🇷 & 🇦🇪 relations https://t.co/Z4g8OeebzM
وبحسب الوكالة، أكد الجانبان ضرورة تعزيز هذه العلاقات "على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل" وبما يضمن المصلحة المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.