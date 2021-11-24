https://arabic.sputniknews.com/20211124/ارتفاع-أسعار-النفط-رغم-قرار-واشنطن-السحب-من-الاحتياطي-الاستراتيجي-ولي-عهد-أبوظبي-في-تركيا--1053256323.html
ارتفاع أسعار النفط رغم قرار واشنطن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي... ولي عهد أبوظبي في تركيا
ارتفاع أسعار النفط رغم قرار واشنطن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي... ولي عهد أبوظبي في تركيا
الموضوعات: ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطياتها الاستراتيجية لخفض الأسعار . رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفتح تحقيق في... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T20:29+0000
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2021-11-24T20:29+0000
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ارتفاع أسعار النفط رغم قرار واشنطن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي... ولي عهد أبوظبي في تركيا
ارتفاع أسعار النفط رغم قرار واشنطن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي... ولي عهد أبوظبي في تركيا
ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطياتها الاستراتيجية لخفض الأسعارارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع، الثلاثاء 23 نوفمبر تشرين الثاني، رغم إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الإفراج عن ملايين براميل النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الخام.و أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية، إذا لزم الأمر (لخفض الأسعار)، وأنه على استعداد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع باقي الدول، للحفاظ على إمدادات كافية من النفط، مع خروج الولايات المتحدة من تداعيات الوباء.وأشار البرزكان إلى أنه من غير المعروف ما الذي سيفعله بايدن: هل سيضغط على شركات النفط الصخري، هل سيوقف الإنتاج المحلي قليلًا، هل سيتخذ قرارات سياسية أو اقتصادية.ورجح البرزكان أن تشكل الولايات المتحدة تحالفًا لمواجهة أوبك بلس يتكون من الصين والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.رئيس الوزراء السودان يتعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات بحق المتظاهرين منذ أحداث 25 أكتوبر الماضيأصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، حتى إشعار آخر.جاء ذلك بعيد إعلان حمدوك خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين المحتجين على إجراءات الجيش منذ 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي.إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم ملتقى "لجان المقاومة" في السودان، يوسف أحمد إبراهيم، أن الاتفاق الأخير بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك و قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعطى "قبلة الحياة" للانقلاب الفاشل بعد أن أوشك على الانهيار، بحسب قوله.وأشار إلى أن الخطوة التي تهدئ من غضب الشارع هي أن يكون هناك تقاسم حقيقي للسلطة والثورة.وأوضح أن حمدوك أدرك أن حاضنته السياسية ليست هذه الفصائل السياسية وإنما الجماعة العسكرية، لأن الفصائل السياسية منقسمة على نفسها وهي نقطة ضعف تجعلها أقل تأثيرًا في المشهد الآن.ولي عهد أبوظبي يزور تركيا للبحث في"تحسين العلاقات" بين البلدينيجري ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.وأضافت أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.وستمثّل الزيارة اللقاء الأعلى مستوى منذ سنوات بين البلدين اللذين دعما أطرافا متناحرة في النزاع الليبي فيما اختلفا أيضا على قضايا إقليمية أخرى.وأشار عبد الفتاح إلى أن أبوظبي ترغب من ناحيتها إلى تعزيزدورها الاقتصادي وتنويعه على نحو أكبر،وكذلك ترغب في تعزيز دورها السياسي الإقليمي.وأضاف أن الخلافات السياسية بين البلدين خاصة في الملف الليبي وشرق المتوسط ربما تبدأ في التقلص تدريجيا.
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https://arabic.sputniknews.com/20211124/قبل-ساعات-من-تظاهرات-الغد-هل-يطالب-السودانيون-برحيل-حمدوك؟-1053252111.html
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ارتفاع أسعار النفط رغم قرار واشنطن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي... ولي عهد أبوظبي في تركيا
الموضوعات: ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطياتها الاستراتيجية لخفض الأسعار . رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات بحق المتظاهرين منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولي عهد أبوظبي يزور تركيا للبحث في "تحسين العلاقات" بين البلدين.
ارتفاع أسعار النفط رغم إعلان واشنطن ودول أخرى السحب المنسق من احتياطياتها الاستراتيجية لخفض الأسعار
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع، الثلاثاء 23 نوفمبر تشرين الثاني، رغم إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى الإفراج عن ملايين براميل النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الخام.
وأعلنت واشنطن إنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبك+ دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام.
و أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية، إذا لزم الأمر (لخفض الأسعار)، وأنه على استعداد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع باقي الدول، للحفاظ على إمدادات كافية من النفط، مع خروج الولايات المتحدة من تداعيات الوباء.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى البرزكان، إنه من السابق لأوانه الحكم إذا ما كانت الخطوة الأمريكية بالسحب المنسق من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بالتنسيق مع عدة دول أخرى سيؤدي إلى خفض الأسعار أم لا، لأن أمام هذا الاحتياطي أسبوعان على الأقل للوصول إلى الأسواق.
وأشار البرزكان إلى أنه من غير المعروف ما الذي سيفعله بايدن: هل سيضغط على شركات النفط الصخري، هل سيوقف الإنتاج المحلي قليلًا، هل سيتخذ قرارات سياسية أو اقتصادية.
ورجح البرزكان أن تشكل الولايات المتحدة تحالفًا لمواجهة أوبك بلس يتكون من الصين والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
رئيس الوزراء السودان يتعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات بحق المتظاهرين منذ أحداث 25 أكتوبر الماضي
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، حتى إشعار آخر.
جاء ذلك بعيد إعلان حمدوك خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين المحتجين على إجراءات الجيش منذ 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم ملتقى "لجان المقاومة" في السودان، يوسف أحمد إبراهيم، أن الاتفاق الأخير بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك و قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعطى "قبلة الحياة" للانقلاب الفاشل بعد أن أوشك على الانهيار، بحسب قوله.
في هذا الإطار، قال حسن مكي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، إن القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك ربما لا تفلح في تهدئة الفصائل الغاضبة من الاتفاق السياسي الجديد مع الجيش.
وأشار إلى أن الخطوة التي تهدئ من غضب الشارع هي أن يكون هناك تقاسم حقيقي للسلطة والثورة.
وأوضح أن حمدوك أدرك أن حاضنته السياسية ليست هذه الفصائل السياسية وإنما الجماعة العسكرية، لأن الفصائل السياسية منقسمة على نفسها وهي نقطة ضعف تجعلها أقل تأثيرًا في المشهد الآن.
ولي عهد أبوظبي يزور تركيا للبحث في"تحسين العلاقات" بين البلدين
يجري ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن اللقاء سيعقد في العاصمة أنقرة، وسيتم خلاله بحث العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.
وأضافت أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.
وستمثّل الزيارة اللقاء الأعلى مستوى منذ سنوات بين البلدين اللذين دعما أطرافا متناحرة في النزاع الليبي فيما اختلفا أيضا على قضايا إقليمية أخرى.
في هذا الإطار،قال بشير عبدالفتاح المتخصص بالشأنالتركي بمركز الأهرامللدراسات السياسية والاستراتيجية،إن زيارة وليعهد أبو ظبيلتركيا ذات طابعاقتصادي في المقامالأول، مشيرًا إلىأن أنقرة تبحثعن مخرج منأزمتها الاقتصادية الطاحنةفي ظل الانهيارالمتواصل للعملة التركية، وترغب في فتحأسواق جديدة لمنتجاتهاوعلى رأسها الخليج.
وأشار عبد الفتاح إلى أن أبوظبي ترغب من ناحيتها إلى تعزيزدورها الاقتصادي وتنويعه على نحو أكبر،وكذلك ترغب في تعزيز دورها السياسي الإقليمي.
وأضاف أن الخلافات السياسية بين البلدين خاصة في الملف الليبي وشرق المتوسط ربما تبدأ في التقلص تدريجيا.