تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/استقالة-رئيسة-وزراء-السويد-بعد-ساعات-من-تعيينها-1053253339.html
استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها
استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها
تقدمت رئيسة الوزراء السويدية المنتخبة ماغدالينا أندرسون باستقالتها مساء اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T18:41+0000
2021-11-24T18:41+0000
السويد
البرلمان السويدي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101731/38/1017313818_0:144:2049:1296_1920x0_80_0_0_e182f50eb573eb505f2ce57794489e04.jpg
جاء ذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي، بحسب "فرانس برس".وقالت أندرسون العضو بالحزب الاجتماعي الديموقراطي في تصريحات للصحافيين إن: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".وأكدت أنها لا ترغب في ترأس حكومة "مطعون في شرعيتها"، معربة عن أملها في أن تنتخب مجددا في وقت لاحق.وصوّت البرلمان السويدي، اليوم ، لصالح تعيين أندرسون، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.وبحسب موقع"thelocal" السويدي تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدي، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني/نوفمبر، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.وتولت أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/وزيرة-خارجية-السويد-تزور-العراق-1050765136.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101731/38/1017313818_0:0:1945:1459_1920x0_80_0_0_7c5f0349886f2cffede9537c8430b474.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السويد, البرلمان السويدي

استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها

18:41 GMT 24.11.2021
© Photo / Tony Websterالعلم السويدي
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Tony Webster
تابعنا عبر
تقدمت رئيسة الوزراء السويدية المنتخبة ماغدالينا أندرسون باستقالتها مساء اليوم الأربعاء بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان.
جاء ذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي، بحسب "فرانس برس".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
وزيرة خارجية السويد تزور العراق
21 نوفمبر, 13:14 GMT
وقالت أندرسون العضو بالحزب الاجتماعي الديموقراطي في تصريحات للصحافيين إن: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".
وأكدت أنها لا ترغب في ترأس حكومة "مطعون في شرعيتها"، معربة عن أملها في أن تنتخب مجددا في وقت لاحق.
وصوّت البرلمان السويدي، اليوم ، لصالح تعيين أندرسون، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.
وبحسب موقع"thelocal" السويدي تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدي، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني/نوفمبر، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.
وتولت أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:07 GMTاندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود جنوبي العراق... فيديو
20:05 GMTمسؤول بحكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة التراجع المفاجئ أمام التحالف
19:44 GMTمعاهدة دفاع بين إسرائيل والمغرب... هل هي موجهة ضد الجزائر؟
19:20 GMTإلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا
19:12 GMTأسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية
19:09 GMTطعام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
18:50 GMTمنظمة "تمكين" الأردنية ودورها في التوعية بمخاطر عمالة الأطفال
18:47 GMTالتقارب الإماراتي التركي وانعكاساته على أزمات المنطقة
18:41 GMTاستقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها
18:21 GMTهل خرجت منظمة "أوبك" من سطوة الولايات المتحدة؟
18:18 GMTقبل ساعات من تظاهرات الغد... هل يطالب السودانيون برحيل "حمدوك"؟
18:12 GMTإسرائيل تصادق على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بالقدس الشرقية
18:04 GMT27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا
18:04 GMTاستبعاد سيف الإسلام القذافي و24 آخرين من سباق الرئاسة الليبية
17:44 GMTبسبب مكالمته الأخيرة مع بلينكن... سياسيون يتهمون الرئيس التونسي بالاعتداء على هيبة الدولة
17:37 GMTالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نتوصل لاتفاق في المحادثات مع إيران
17:31 GMTالجيش الأمريكي: إيران "قريبة للغاية" من إنتاج سلاح نووي وقواتنا مستعدة للتدخل
17:26 GMTباريس تحقق في تسريب يزعم أن مصر أساءت استخدام معلومات مخابراتية فرنسية
17:16 GMTروسيا تطلق صاروخا محملا بوحدة إرساء جديدة إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
17:10 GMTصحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة