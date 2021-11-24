استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها

جاء ذلك بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومي، بحسب "فرانس برس".وقالت أندرسون العضو بالحزب الاجتماعي الديموقراطي في تصريحات للصحافيين إن: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".وأكدت أنها لا ترغب في ترأس حكومة "مطعون في شرعيتها"، معربة عن أملها في أن تنتخب مجددا في وقت لاحق.وصوّت البرلمان السويدي، اليوم ، لصالح تعيين أندرسون، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.وبحسب موقع"thelocal" السويدي تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدي، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني/نوفمبر، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.وتولت أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.
وقالت أندرسون العضو بالحزب الاجتماعي الديموقراطي في تصريحات للصحافيين إن: "ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها".
وأكدت أنها لا ترغب في ترأس حكومة "مطعون في شرعيتها"، معربة عن أملها في أن تنتخب مجددا في وقت لاحق.
وصوّت البرلمان السويدي، اليوم ، لصالح تعيين أندرسون، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.
وبحسب موقع"thelocal" السويدي تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدي، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني/نوفمبر، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.
وتولت أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.