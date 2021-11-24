https://arabic.sputniknews.com/20211124/الأرصاد-المصرية-تزف-بشرى-سارة-للمواطنين-بشأن-طقس-الخميس-وتحذر-من-الشبورة-1053239381.html

الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة

الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، وغد الخميس، في أنحاء البلاد. 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T13:30+0000

2021-11-24T13:30+0000

2021-11-24T13:30+0000

الطقس

درجات الحرارة اليوم

أخبار مصر الآن

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وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وحذرت الهيئة في بيانها، من قيادة السيارات خلال فترة الشبورة المائية على الطرق السريعة، مشيرة إلى أنه ستسود شبورة مائية كثيفة في صباح الخميس.وأشارت إلى أن خبراء الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، الخميس، وتواصل الدرجات في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم الاثنين المقبل.وقال الخبراء إنه يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 24 درجة، بينما الطقس يكون باردًا على جميع أنحاء مصر خلال الليل.ومن المتوقع أن تكون الرياح في السواحل الشمالية جنوبية شرقية وسرعتها 9 عقدة، وفى القاهرة شمالية شرقية بسرعة 10 عقدة، وفي جنوب الصعيد، تكون شمالية غربية سرعتها 10 عقدة، وتصل إلى 13 عقدة في شمال الصعيد واتجاهها شمالي غربي.**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/الأرصاد-المصرية-تحذر-المواطنين-من-الخروج-من-المنازل-في-هذا-التوقيت-فيديو-1050778005.html

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الطقس, درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن