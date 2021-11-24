الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وحذرت الهيئة في بيانها، من قيادة السيارات خلال فترة الشبورة المائية على الطرق السريعة، مشيرة إلى أنه ستسود شبورة مائية كثيفة في صباح الخميس.وأشارت إلى أن خبراء الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، الخميس، وتواصل الدرجات في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم الاثنين المقبل.وقال الخبراء إنه يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 24 درجة، بينما الطقس يكون باردًا على جميع أنحاء مصر خلال الليل.ومن المتوقع أن تكون الرياح في السواحل الشمالية جنوبية شرقية وسرعتها 9 عقدة، وفى القاهرة شمالية شرقية بسرعة 10 عقدة، وفي جنوب الصعيد، تكون شمالية غربية سرعتها 10 عقدة، وتصل إلى 13 عقدة في شمال الصعيد واتجاهها شمالي غربي.**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.
وأشارت إلى أن خبراء الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، الخميس، وتواصل الدرجات في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال الخبراء إنه يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 24 درجة، بينما الطقس يكون باردًا على جميع أنحاء مصر خلال الليل.
ومن المتوقع أن تكون الرياح في السواحل الشمالية جنوبية شرقية وسرعتها 9 عقدة، وفى القاهرة شمالية شرقية بسرعة 10 عقدة، وفي جنوب الصعيد، تكون شمالية غربية سرعتها 10 عقدة، وتصل إلى 13 عقدة في شمال الصعيد واتجاهها شمالي غربي.