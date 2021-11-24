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الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة
الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، وغد الخميس، في أنحاء البلاد. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T13:30+0000
2021-11-24T13:30+0000
الطقس
درجات الحرارة اليوم
أخبار مصر الآن
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وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وحذرت الهيئة في بيانها، من قيادة السيارات خلال فترة الشبورة المائية على الطرق السريعة، مشيرة إلى أنه ستسود شبورة مائية كثيفة في صباح الخميس.وأشارت إلى أن خبراء الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، الخميس، وتواصل الدرجات في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم الاثنين المقبل.وقال الخبراء إنه يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 24 درجة، بينما الطقس يكون باردًا على جميع أنحاء مصر خلال الليل.ومن المتوقع أن تكون الرياح في السواحل الشمالية جنوبية شرقية وسرعتها 9 عقدة، وفى القاهرة شمالية شرقية بسرعة 10 عقدة، وفي جنوب الصعيد، تكون شمالية غربية سرعتها 10 عقدة، وتصل إلى 13 عقدة في شمال الصعيد واتجاهها شمالي غربي.**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الأرصاد-المصرية-تحذر-المواطنين-من-الخروج-من-المنازل-في-هذا-التوقيت-فيديو-1050778005.html
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الطقس, درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة

13:30 GMT 24.11.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، وغد الخميس، في أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يتوقع أن يسود اليوم، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وحذرت الهيئة في بيانها، من قيادة السيارات خلال فترة الشبورة المائية على الطرق السريعة، مشيرة إلى أنه ستسود شبورة مائية كثيفة في صباح الخميس.
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة... فيديو
22 نوفمبر, 19:06 GMT
وأشارت إلى أن خبراء الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، الخميس، وتواصل الدرجات في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال الخبراء إنه يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 24 درجة، بينما الطقس يكون باردًا على جميع أنحاء مصر خلال الليل.
ومن المتوقع أن تكون الرياح في السواحل الشمالية جنوبية شرقية وسرعتها 9 عقدة، وفى القاهرة شمالية شرقية بسرعة 10 عقدة، وفي جنوب الصعيد، تكون شمالية غربية سرعتها 10 عقدة، وتصل إلى 13 عقدة في شمال الصعيد واتجاهها شمالي غربي.
**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.
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