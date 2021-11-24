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https://arabic.sputniknews.com/20211124/الأمن-الكويتي-يضبط-شحنة-مخدرات-داخل-أحشاء-أغنام-حية-فيديو-1053188248.html
الأمن الكويتي يضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل أحشاء أغنام حية... فيديو
الأمن الكويتي يضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل أحشاء أغنام حية... فيديو
تمكنت القوات الأمنية الكويتية من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المخدرات عبر حدودها مع دولة مجاورة مخبأة داخل أحشاء أغنام حية . 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:28+0000
2021-11-24T12:28+0000
العالم العربي
الكويت
تهريب مخدرات
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وتحرك قطاع الأمن الجنائي بعد ورود معلومات تفيد باستلام شخصين كمية من المخدرات في شحنة أغنام قادمة من دولة مجاورة.وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم ضبط مكان تخزين الأغنام، وتبين أنه في منطقة "جواخير كبد"، وبتفتيش الموقع تم العثور على كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 17 كيلو غراما مخبأة في أحشاء الأغنام المستوردة بطريقة مبتكرة، وفقا لموقع "إرم نيوز".ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو يوثق عملية إخراج رجال الأمن لكميات من المخدرات من أحشاء الأغنام، بحضور وزير الداخلية ثامر الصباح.وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.
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العالم العربي, الكويت, تهريب مخدرات

الأمن الكويتي يضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل أحشاء أغنام حية... فيديو

12:28 GMT 24.11.2021
© YouTube.comالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© YouTube.com
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تمكنت القوات الأمنية الكويتية من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المخدرات عبر حدودها مع دولة مجاورة مخبأة داخل أحشاء أغنام حية .
وتحرك قطاع الأمن الجنائي بعد ورود معلومات تفيد باستلام شخصين كمية من المخدرات في شحنة أغنام قادمة من دولة مجاورة.
وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم ضبط مكان تخزين الأغنام، وتبين أنه في منطقة "جواخير كبد"، وبتفتيش الموقع تم العثور على كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 17 كيلو غراما مخبأة في أحشاء الأغنام المستوردة بطريقة مبتكرة، وفقا لموقع "إرم نيوز".
ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو يوثق عملية إخراج رجال الأمن لكميات من المخدرات من أحشاء الأغنام، بحضور وزير الداخلية ثامر الصباح.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.
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