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https://arabic.sputniknews.com/20211124/الإمارات-تؤسس-صندوق-بقيمة-10-مليارات-دولار-للاستثمار-في-تركيا-1053246349.html
الإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا
الإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T15:55+0000
2021-11-24T16:26+0000
تركيا
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الرسمية أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، سوف تشهد توقيع صفقة للاستثمار المشترك في شركات التكنولوجيا.وأوضح المصدر أن الزيارة ستتضمن أيضا توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بحسب وكالة "بلومبرغ".وأشار المصدر إلى أن شركة "أيه دي كيو" ADQ التابعة لحكومة أبو ظبي سوف توقع اتفاقية بشأن التعاون الشامل مع صندوق الثروة التركي "تي دبليو إف".جاء الإعلان، عقب المحادثات التي جرت اليوم بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة.وقالت وكالة الأناضول التركية، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي في مطار أنقرة".وزيارة ولي عهد أبوظبي اليوم هي الأولى لتركيا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث يسعى البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
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تركيا, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا

15:55 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 16:26 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / SIMON DAWSONولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / SIMON DAWSON
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الرسمية أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
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16:09 GMT
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، سوف تشهد توقيع صفقة للاستثمار المشترك في شركات التكنولوجيا.
وأوضح المصدر أن الزيارة ستتضمن أيضا توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وأشار المصدر إلى أن شركة "أيه دي كيو" ADQ التابعة لحكومة أبو ظبي سوف توقع اتفاقية بشأن التعاون الشامل مع صندوق الثروة التركي "تي دبليو إف".
جاء الإعلان، عقب المحادثات التي جرت اليوم بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.
ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة.
وقالت وكالة الأناضول التركية، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي في مطار أنقرة".
وزيارة ولي عهد أبوظبي اليوم هي الأولى لتركيا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث يسعى البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
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