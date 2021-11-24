البحرين تعلن تشييد 5 مدن جديدة ومترو للأنفاق

وقالت البحرين إن إعلانها جاء في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة أُعلنت الشهر الماضي، وهي خطة مشروعات استراتيجية واسعة النطاق أزيح الستار عنها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لوكالة "رويترز".وكشفت البحرين أن "الخطة ستشمل استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار"، ومن المتوقع زيادة المناطق العمرانية بنسبة 60 في المئة مع تشييد المدن الخمس الجديدة في مناطق فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار.وأضافت البحرين في الإعلان أن مشروعات البنية التحتية تشمل شبكة مترو تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات وطريقا بطول 22.5 كيلومتر للربط بين المشروعات الإسكانية والاستراتيجية وجسرا ثانيا للربط مع السعودية.يشار إلى أن خطط التنمية الجديدة، تشمل تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستيات تشيد بالشراكة مع الولايات المتحدة.كما تضمنت الخطط أيضا برنامجا لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يوميا.يشار إلى أن البحرين كان قد أرجأت خططا لإصلاح ميزانيتها المثقلة بالدين بفعل تأثير جائحة كوفيد-19، عندما أعلنت عن الحزمة التنموية والمالية الجديدة في الشهر الماضي. كما أرجأت هدفها للوصول بنسبة العجز إلى صفر لعامين من 2022 إلى 2024 ورفعت ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة من خمسة في المئة.**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، البدء في تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية.
وقالت البحرين إن إعلانها جاء في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة أُعلنت الشهر الماضي، وهي خطة مشروعات استراتيجية واسعة النطاق أزيح الستار عنها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لوكالة "رويترز".
وكشفت البحرين أن "الخطة ستشمل استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار"، ومن المتوقع زيادة المناطق العمرانية بنسبة 60 في المئة مع تشييد المدن الخمس الجديدة في مناطق فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار.
وأضافت البحرين في الإعلان أن مشروعات البنية التحتية تشمل شبكة مترو تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات وطريقا بطول 22.5 كيلومتر للربط بين المشروعات الإسكانية والاستراتيجية وجسرا ثانيا للربط مع السعودية.
يشار إلى أن خطط التنمية الجديدة، تشمل تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستيات تشيد بالشراكة مع الولايات المتحدة.
كما تضمنت الخطط أيضا برنامجا لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يوميا.
يشار إلى أن البحرين كان قد أرجأت خططا لإصلاح ميزانيتها المثقلة بالدين بفعل تأثير جائحة كوفيد-19، عندما أعلنت عن الحزمة التنموية والمالية الجديدة في الشهر الماضي. كما أرجأت هدفها للوصول بنسبة العجز إلى صفر لعامين من 2022 إلى 2024 ورفعت ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة من خمسة في المئة.