تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/البرهان-يعلن-عزمه-ترك-الجيش-واعتزال-السياسة-1053103656.html
البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة
البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:37+0000
2021-11-24T12:09+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار العالم العربي
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
قال البرهان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، في تصريحات تأتي بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة لتحركات الجيش الشهر الماضي.وأضاف البرهان، والذي يحظر عليه الاتفاق الانتقالي في السودان عام 2019، خوض الانتخابات، إنه سيترك السياسة في عام 2023، متابعا: "بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، كما سأترك القوات المسلحة".وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الفاعلة، يوم الأحد، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين، والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية، مثل الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن.اتفق القادة العسكريون والمدنيون في السودان، يوم الأحد، على عودة حمدوك كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.قال حمدوك إنه وافق على الاتفاق لإنهاء ما وصفه بـ"حمام الدم" الذي حدث في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أطباء إن العشرات قُتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لتدخلات الجيش، لكن منتقديه يجادلون بأن السياسيين المدنيين استسلموا للمكون العسكري.أطاح الجيش السوداني بقيادة البرهان، في الشهر الماضي، بحكومة حمدوك وأعلن حل مجلس السيادة المشكل في أعقاب سقوط الرئيس السابق عمر البشير، واعتقل العديد من المسؤولين.لكن سرعان ما أطلق سراح حمدوك وأبقاه تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت، وسط تنديد محلي ودولي. أعقب ذلك جهود وساطة ومحادثات مباشرة لتدارك الأزمة التي هددت التحول الديمقراطي في البلاد وتسببت في تعليق المساعدات ووقف جهود شطب الديون.منذ الإطاحة بالبشير عام 2019، يحكم البلاد مجلس مدني وعسكري مشترك (السيادة)، برئاسة البرهان، وكان من المقرر أن يسلم الرئاسة إلى حمدوك هذا الشهر، لكنه سيبقى الآن كرئيس.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/إعلام-رفع-كافة-القيود-عن-الإنترنت-في-السودان-1052745185.html
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الجيش-السودان-يوافق-على-عودة-حمدوك-إلى-رئاسة-الوزراء-1050762065.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي, السودان

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة

11:37 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 12:09 GMT 24.11.2021)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.
قال البرهان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، في تصريحات تأتي بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة لتحركات الجيش الشهر الماضي.
وأضاف البرهان، والذي يحظر عليه الاتفاق الانتقالي في السودان عام 2019، خوض الانتخابات، إنه سيترك السياسة في عام 2023، متابعا: "بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، كما سأترك القوات المسلحة".
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
إعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
09:28 GMT
وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الفاعلة، يوم الأحد، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين، والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية، مثل الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن.
اتفق القادة العسكريون والمدنيون في السودان، يوم الأحد، على عودة حمدوك كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
قال حمدوك إنه وافق على الاتفاق لإنهاء ما وصفه بـ"حمام الدم" الذي حدث في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أطباء إن العشرات قُتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لتدخلات الجيش، لكن منتقديه يجادلون بأن السياسيين المدنيين استسلموا للمكون العسكري.
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - Sputnik عربي, 1920, 21.11.2021
إعلام: الجيش السوداني يتفق مع حمدوك على عودته إلى منصبه والإفراج عن المعتقلين
21 نوفمبر, 02:06 GMT
أطاح الجيش السوداني بقيادة البرهان، في الشهر الماضي، بحكومة حمدوك وأعلن حل مجلس السيادة المشكل في أعقاب سقوط الرئيس السابق عمر البشير، واعتقل العديد من المسؤولين.
لكن سرعان ما أطلق سراح حمدوك وأبقاه تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت، وسط تنديد محلي ودولي. أعقب ذلك جهود وساطة ومحادثات مباشرة لتدارك الأزمة التي هددت التحول الديمقراطي في البلاد وتسببت في تعليق المساعدات ووقف جهود شطب الديون.
منذ الإطاحة بالبشير عام 2019، يحكم البلاد مجلس مدني وعسكري مشترك (السيادة)، برئاسة البرهان، وكان من المقرر أن يسلم الرئاسة إلى حمدوك هذا الشهر، لكنه سيبقى الآن كرئيس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:17 GMTمسيرات نسائية في تركيا للمطالبة بالمساواة ورفض العنف ضد المرأة
12:15 GMTأجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر
12:10 GMTمصر: إطلاق تطبيق جديد لتسريع نظام دخول السائحين
12:03 GMTروسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة
11:55 GMTوكالة "سبوتنيك" و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي
11:55 GMTلبنان يكشف موعد بدء أعمال ترميم مرفأ بيروت
11:54 GMTمصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
11:51 GMTرئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة
11:37 GMTالبرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة
11:36 GMTالتلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل هجوم تعرضت له البلاد خلال الأسبوعين الماضيين
11:29 GMTالخارجية اللبنانية تؤكد أن حل الأزمة مع الخليج يتم بطرق سرية
11:29 GMTالمبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن
11:28 GMTرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج
11:26 GMTعون يشكر بوتين على موافقته بإرسال صور أقمار صناعية تتعلق بانفجار مرفأ بيروت
11:17 GMTوزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
11:14 GMTأحزاب ألمانية على وشك الاتفاق على حكومة ائتلافية وميركل تودع رفاقها
11:14 GMTرعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث
11:12 GMTالحكومة المصرية تعلن تحسن أداء الاقتصاد وارتفاع النمو ربع السنوي لأعلى معدل خلال عقدين
11:04 GMTرئيسة وزراء مولدوفا تلتمس من البرلمان الموافقة على دفع مستحقات "غازبروم" الروسية
10:57 GMTحرس الحدود السعودي يضبط كميات كبيرة من المخدرات... فيديو