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التحالف العربي يعلن حصيلة 24 ساعة للعمليات في اليمن
التحالف العربي يعلن حصيلة 24 ساعة للعمليات في اليمن
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية حصيلة 24 ساعة للعمليات في مأرب. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T13:15+0000
2021-11-24T13:17+0000
اليمن
أخبار السعودية اليوم
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وقال التحالف إنه نفذ 15 استهدافا ضد جماعة "أنصار الله" في مأرب، وتدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من الجماعة.وأمس أعلن التحالف إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.وصرح التحالف أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أخبار السعودية اليوم

التحالف العربي يعلن حصيلة 24 ساعة للعمليات في اليمن

13:15 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 13:17 GMT 24.11.2021)
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية حصيلة 24 ساعة للعمليات في مأرب.
وقال التحالف إنه نفذ 15 استهدافا ضد جماعة "أنصار الله" في مأرب، وتدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من الجماعة.
وأمس أعلن التحالف إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.
وصرح التحالف أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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