التلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل هجوم تعرضت له البلاد خلال الأسبوعين الماضيين

طهران- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "هناك معلومات تشير إلى تعرض سدود البلاد لهجوم سيبراني خلال الأسبوعين الماضيين".وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين، تم فصل أنظمة التشغيل المتعلقة بجمع وتقييم حجم احتياطيات سدود الماء في البلاد، بحيث لم يكن هناك خلال هذه الفترة أي قدرة على الوصول إلى الكميات المخزنة في سدود البلاد".وتابع: "على الرغم من أن مسؤولي قسم تقنية المعلومات في شركة إدارة الموارد المائية لا يؤكدون نبأ الهجوم السيبراني، إلا أن الظروف التي حدثت تظهر قوة الهجوم السيبراني".وتعرضت إيران إلى عدة هجمات سيبرانية، خلال الأشهر الماضية، كان آخرها تعرض أنظمة الوقود لهجوم سيبراني، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم.وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، ما أدى إلى ازدحامات شديدة في محطات الوقود الإيرانية.كما تعرضت موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لحوادث مماثلة. وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية) من دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
كشف مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني الرسمي أن هجوما سيبرانيا تعرضت له أنظمة تشغيل السدود الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين، تسببت في ارتباك مخزون المياه في خزانات السدود.
طهران- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "هناك معلومات تشير إلى تعرض سدود البلاد لهجوم سيبراني خلال الأسبوعين الماضيين".
وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين، تم فصل أنظمة التشغيل المتعلقة بجمع وتقييم حجم احتياطيات سدود الماء في البلاد، بحيث لم يكن هناك خلال هذه الفترة أي قدرة على الوصول إلى الكميات المخزنة في سدود البلاد".
وتابع: "على الرغم من أن مسؤولي قسم تقنية المعلومات في شركة إدارة الموارد المائية لا يؤكدون نبأ الهجوم السيبراني، إلا أن الظروف التي حدثت تظهر قوة الهجوم السيبراني".
ولفت المصدر إلى أن موظفي شركة السدود الإيرانية فقدوا اليوم الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك برنامج واتس آب الذي يستخدمه موظفو الشركة لنقل المعلومات فيما بينهم.
وتعرضت إيران إلى عدة هجمات سيبرانية، خلال الأشهر الماضية، كان آخرها تعرض أنظمة الوقود لهجوم سيبراني، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، ما أدى إلى ازدحامات شديدة في محطات الوقود الإيرانية.
كما تعرضت موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لحوادث مماثلة. وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية) من دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.