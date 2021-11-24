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صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة
صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة
تجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في مايو/أيار الماضي. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T17:10+0000
2021-11-24T17:33+0000
الجيش الإسرائيلي
قطاع غزة
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جاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال توليدانو: " نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".وخاضت إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، حربا استمرت 11 يوما، وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
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الجيش الإسرائيلي, قطاع غزة

صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة

17:10 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 17:33 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / AMIR COHENجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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تجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في مايو/أيار الماضي.
جاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال توليدانو: " نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".
وخاضت إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، حربا استمرت 11 يوما، وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
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