تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الجيش-الإسرائيلي-يتدرب-على-اجتياح-غزة-1053250055.html
صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة
صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة
تجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في مايو/أيار الماضي. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T17:10+0000
2021-11-24T17:10+0000
2021-11-24T17:33+0000
الجيش الإسرائيلي
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990726_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d6d01eb3c78de6e75a030e93bdfc7170.jpg
جاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال توليدانو: " نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".وخاضت إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، حربا استمرت 11 يوما، وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990726_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ce4b02060a397eb290f5b214201df826.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الإسرائيلي, قطاع غزة
صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة 17:10 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 17:33 GMT 24.11.2021)
تجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في مايو/أيار الماضي.
جاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وقال توليدانو: " نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".
وخاضت إسرائيل وفصائل المقاومة في
قطاع غزة
في مايو/أيار الماضي، حربا استمرت 11 يوما، وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.