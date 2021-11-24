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https://arabic.sputniknews.com/20211124/الحبس-لمدة-عام-وغرامة-ضخمة-بحق-كريم-بنزيمة-لإدانته-بـالابتزاز-الجنسي-1052804382.html
الحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"
الحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"
أصدرت محكمة فرساي الفرنسية اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T09:45+0000
2021-11-24T09:45+0000
كريم بنزيمة
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وأمرت المحكمة بتغريم المهاجم الدولي بمبلغ 75 ألف يورو، وغاب بنزيمة عن المحاكمة، حيث نفى ارتكاب أي فعل جرمي.وتذرّع المدعون باتهامهم إلى أن بنزيمة "شجع فالبوينا على دفع أموال للمبتزين" من أجل عدم نشر الشريط الجنسي على الملأ.وصرح محامي كريم بنزيمة في حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن: "مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم ونادي ريال مدريد سيطعن بالحكم" ، حسما نشرته وكالة "رويترز".وأصدر القاضي حكمه بعد شهر من المرافعة في قضية ماتيو فالبوينا الجنسية التي اشترك فيها مهاجم ريال مدريد مع أربعة رجال آخرين متهمين بالمشاركة في محاولة الابتزاز ضد لاعب مارسيليا السابق.وطالبت النيابة العامة الفرنسية الشهر الماضي بمعاقبة كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الضلوع في محاولة ابتزاز اللاعب ماتيو فالبوينا.وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، عندما كشف بنزيمة لزميله في المنتخب، فالبوينا، عن وجود الشريط في معسكر المنتخب الفرنسي تحضيراً لإحدى المبارايات.ويقود بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة شيريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من اليوم.
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كريم بنزيمة

الحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"

09:45 GMT 24.11.2021
© REUTERS / ALBERT GEAكريم بنزيمة بعد أن خسر فريقه ريال مدريد أمام اسبانيول 2-1
كريم بنزيمة بعد أن خسر فريقه ريال مدريد أمام اسبانيول 2-1 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / ALBERT GEA
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أصدرت محكمة فرساي الفرنسية اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.
وأمرت المحكمة بتغريم المهاجم الدولي بمبلغ 75 ألف يورو، وغاب بنزيمة عن المحاكمة، حيث نفى ارتكاب أي فعل جرمي.
وتذرّع المدعون باتهامهم إلى أن بنزيمة "شجع فالبوينا على دفع أموال للمبتزين" من أجل عدم نشر الشريط الجنسي على الملأ.
وصرح محامي كريم بنزيمة في حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن: "مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم ونادي ريال مدريد سيطعن بالحكم" ، حسما نشرته وكالة "رويترز".
وأصدر القاضي حكمه بعد شهر من المرافعة في قضية ماتيو فالبوينا الجنسية التي اشترك فيها مهاجم ريال مدريد مع أربعة رجال آخرين متهمين بالمشاركة في محاولة الابتزاز ضد لاعب مارسيليا السابق.
وطالبت النيابة العامة الفرنسية الشهر الماضي بمعاقبة كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الضلوع في محاولة ابتزاز اللاعب ماتيو فالبوينا.
وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، عندما كشف بنزيمة لزميله في المنتخب، فالبوينا، عن وجود الشريط في معسكر المنتخب الفرنسي تحضيراً لإحدى المبارايات.
ويقود بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة شيريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من اليوم.
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