الحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"

وأمرت المحكمة بتغريم المهاجم الدولي بمبلغ 75 ألف يورو، وغاب بنزيمة عن المحاكمة، حيث نفى ارتكاب أي فعل جرمي.وتذرّع المدعون باتهامهم إلى أن بنزيمة "شجع فالبوينا على دفع أموال للمبتزين" من أجل عدم نشر الشريط الجنسي على الملأ.وصرح محامي كريم بنزيمة في حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن: "مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم ونادي ريال مدريد سيطعن بالحكم" ، حسما نشرته وكالة "رويترز".وأصدر القاضي حكمه بعد شهر من المرافعة في قضية ماتيو فالبوينا الجنسية التي اشترك فيها مهاجم ريال مدريد مع أربعة رجال آخرين متهمين بالمشاركة في محاولة الابتزاز ضد لاعب مارسيليا السابق.وطالبت النيابة العامة الفرنسية الشهر الماضي بمعاقبة كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الضلوع في محاولة ابتزاز اللاعب ماتيو فالبوينا.وتعود الواقعة إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، عندما كشف بنزيمة لزميله في المنتخب، فالبوينا، عن وجود الشريط في معسكر المنتخب الفرنسي تحضيراً لإحدى المبارايات.ويقود بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة شيريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من اليوم.
أصدرت محكمة فرساي الفرنسية اليوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.
وأمرت المحكمة بتغريم المهاجم الدولي بمبلغ 75 ألف يورو، وغاب بنزيمة عن المحاكمة، حيث نفى ارتكاب أي فعل جرمي. وتذرّع المدعون باتهامهم إلى أن بنزيمة "شجع فالبوينا على دفع أموال للمبتزين" من أجل عدم نشر الشريط الجنسي على الملأ.
وصرح محامي كريم بنزيمة في حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن: "مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم ونادي ريال مدريد سيطعن بالحكم" ، حسما نشرته وكالة "رويترز".
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Karim Benzema, DECLARADO CULPABLE de delito de complicidad en el caso de chantaje a Valbuena. Ha sido condenado a un año de prisión suspendida, aunque tendrá que cumplirlo solo si reincide. Sí deberá pagar una multa de 75.000 euros. pic.twitter.com/siJFuCVMr1