تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الخارجية-الأفغانية-طالبان-تؤكد-بدء-جولة-جديدة-من-المحادثات-مع-واشنطن-في-قطرالأسبوع-المقبل-1052663079.html
الخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل
الخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل
أكدت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T06:48+0000
2021-11-24T07:06+0000
العالم
طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046534654_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_86fac4092a629595810cc8f035f0b30b.jpg
وجاء في بيان الخارجية الأفغانية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة".يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046534654_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_6ae89ebe41dbe14840fe35c8c3483606.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, طالبان

الخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل

06:48 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 07:06 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / Ibraheem al Omariالجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020
الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Ibraheem al Omari
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل.
وجاء في بيان الخارجية الأفغانية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة".
يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.
وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:46 GMTقوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
07:42 GMTأوكرانيا تحشد قواتها وتسخر طائرات بدون طيار لمكافحة موجات الهجرة
07:37 GMTوكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
07:21 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة
07:20 GMTناسا تطلق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات
07:19 GMTشاب يشوه وجهه ويقطع أصابعه ليشبه الكائنات الفضائية... صور
07:01 GMTإحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو
06:52 GMTكيف تراجع سهم "زووم" مع عودة الحياة لطبيعتها في مناطق كثيرة
06:48 GMTالخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل
06:39 GMTقتال جديد عند مشارف تدمر... الجيش السوري ينفذ تدريبا على حرب الإرهاب
06:33 GMTدراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان
06:25 GMTهجوم إيراني على السعودية... آذانهم ثقيلة لم يستمعوا إلى نصيحة قائد الثورة
05:24 GMTملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة جمال الكون بسبب إسرائيل
04:55 GMTمجلس الدولة الليبي: نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قانون توافقي
03:44 GMTوزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري
03:04 GMTاليابان تطرح جزءا من مخزونها الاستراتيجي للنفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة
02:15 GMT‏⁧أستراليا⁩ تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"
00:59 GMTمقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية
00:27 GMTتشيلسي يمزق شباك يوفنتوس برباعية في دوري الأبطال.. فيديو
أمسالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بمحيط مدينة حمص