https://arabic.sputniknews.com/20211124/الخارجية-الأفغانية-طالبان-تؤكد-بدء-جولة-جديدة-من-المحادثات-مع-واشنطن-في-قطرالأسبوع-المقبل-1052663079.html

الخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل

الخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل

أكدت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل. 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T06:48+0000

2021-11-24T06:48+0000

2021-11-24T07:06+0000

العالم

طالبان

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وجاء في بيان الخارجية الأفغانية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة".يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

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العالم, طالبان