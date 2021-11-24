https://arabic.sputniknews.com/20211124/الخارجية-اللبنانية-تؤكد-أن-حل-الأزمة-مع-الخليج-تتم-بطرق-سرية-1053094866.html

الخارجية اللبنانية تؤكد أن حل الأزمة مع الخليج يتم بطرق سرية

الخارجية اللبنانية تؤكد أن حل الأزمة مع الخليج يتم بطرق سرية

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، ان بلاده ليست بحاجة لوساطة لحل أزمتها مع بعض دول الخليج العربية، مشيرا الى أن الازمة يتم علاجها بشكل سري وبطرق غير... 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T11:29+0000

2021-11-24T11:29+0000

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أخبار لبنان

أخبار السعودية اليوم

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موسكو- سبوتنيك. وقال بوحبيب في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الخطوات التي تتخذها بيروت لحل الأزمة مع بعض دول الخليج: "ليس هناك خطوات واضحة، لكنها تعالج بطريقة سرية، غير مكشوفة".وحول وجود وساطة من جهات معينة أكد بو حبيب "لم يبدأ أحد بلعب دور الوسيط حتى الآن، لكن نحن نتمنى ألا يكون هناك وسيط بيننا وبين المملكة العربية السعودية، ونتمنى أنه بالحوار سنستطيع حل كل الأمور العالقة".​واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.

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