https://arabic.sputniknews.com/20211124/الخطوط-الجوية-العراقية-تؤكد-تسيير-رحلة-لإجلاء-مهاجرين-من-بيلاروس-غدا-الخميس-1053246850.html

الخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس

الخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستقوم بتسيير رحلة غدا الخميس، لإجلاء مهاجرين من مينسك. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T16:09+0000

2021-11-24T16:09+0000

2021-11-24T16:09+0000

العالم العربي

العراق

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مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال بهذا الصدد: "نخطط لذلك. لا أستطيع بعد أن أقول كم شخصا سيكون على متن الرحلة، الأفضل التحقق من هذه المعلومة صباحاً. إذا سار كل شيء وفق ما هو مخطط، فستغادر الطائرة إلى العراق في الساعة 14:30 (بتوقيت موسكو)".وستصل الرحلة من بغداد إلى مينسك في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 12:45 (بتوقيت موسكو). ويتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وسيتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي.وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروس إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروس، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروس، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.وقالت مستشارية الأمن القومي العراقي، في بيان يوم 30 تموز/يوليو الماضي، ردا على طلب الاتحاد الأوروبي بخصوص وصول مهاجرين بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا، إن "العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة".

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العالم العربي, العراق