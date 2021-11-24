تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الخطوط-الجوية-العراقية-تؤكد-تسيير-رحلة-لإجلاء-مهاجرين-من-بيلاروس-غدا-الخميس-1053246850.html
الخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس
الخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس
أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستقوم بتسيير رحلة غدا الخميس، لإجلاء مهاجرين من مينسك. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T16:09+0000
2021-11-24T16:09+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104533/32/1045333274_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dfe2d72074b9e53078405e7029fe187b.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال بهذا الصدد: "نخطط لذلك. لا أستطيع بعد أن أقول كم شخصا سيكون على متن الرحلة، الأفضل التحقق من هذه المعلومة صباحاً. إذا سار كل شيء وفق ما هو مخطط، فستغادر الطائرة إلى العراق في الساعة 14:30 (بتوقيت موسكو)".وستصل الرحلة من بغداد إلى مينسك في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 12:45 (بتوقيت موسكو). ويتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وسيتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي.وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروس إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروس، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروس، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.وقالت مستشارية الأمن القومي العراقي، في بيان يوم 30 تموز/يوليو الماضي، ردا على طلب الاتحاد الأوروبي بخصوص وصول مهاجرين بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا، إن "العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104533/32/1045333274_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_473f39e22c205f0349dc62851f335f9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق

الخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس

16:09 GMT 24.11.2021
© flickr.com / _Illusion450_الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© flickr.com / _Illusion450_
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستقوم بتسيير رحلة غدا الخميس، لإجلاء مهاجرين من مينسك.
مينسك - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال بهذا الصدد: "نخطط لذلك. لا أستطيع بعد أن أقول كم شخصا سيكون على متن الرحلة، الأفضل التحقق من هذه المعلومة صباحاً. إذا سار كل شيء وفق ما هو مخطط، فستغادر الطائرة إلى العراق في الساعة 14:30 (بتوقيت موسكو)".

وستصل الرحلة من بغداد إلى مينسك في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 12:45 (بتوقيت موسكو). ويتم تشغيل الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية. وسيتم نشر هذه المعلومات على الموقع الرسمي للمطار البيلاروسي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، أن أكثر من 100 من المهاجرين يعتزمون مغادرة بيلاروس إلى العراق يوم غد الخميس، على متن رحلة مخصصة لنقلهم.

وقبل أيام، أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، بأنها ستنظم رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.رحلة إجلاء مجانية للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة من جمهورية بيلاروس، الخميس المقبل.

ورد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروس، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا، حيث أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري، مؤخراً، إلى أن قرار وقف السفر من العراق إلى بيلاروس، جاء كبادرة حسن نية من قبل السلطات العراقية للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على بغداد بسبب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقالت مستشارية الأمن القومي العراقي، في بيان يوم 30 تموز/يوليو الماضي، ردا على طلب الاتحاد الأوروبي بخصوص وصول مهاجرين بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا، إن "العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:04 GMTمصر تستعد لاحتفالية "مبهرة" لإعادة كشف طريق الكباش بالأقصر
16:59 GMTفريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور
16:53 GMT"كوكا كولا" تعلن استثمار مليار دولار في مصر بفضل التقدم الاقتصادي الملحوظ
16:41 GMTحمدوك ينفي تعرضه لضغوط لأجل توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان... فيديو
16:37 GMTبعد خطوات "خطيرة جدا"... الصين تهدد من "يلعبون بالنار" بإجراءات حاسمة
16:34 GMTأمريكا تسجل أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ عام 1969
16:24 GMTتتارستان تبدي استعداها للتعاون مع السعودية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
16:22 GMTتكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله
16:19 GMTاكتشاف أقدم درع جلدي في الصين... صور
16:12 GMT4 أطعمة تزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض
16:09 GMTالخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس
16:00 GMTالمبعوث الأممي المستقيل: عدم إقامة انتخابات في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من الصراع
15:58 GMTمسؤول عسكري إسرائيلي يقترح التعاون مع دول خليجية في مواجهة "مسيرات إيران"
15:55 GMTالإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا
15:47 GMTرئيسة إثيوبيا تعلق على تقارير عن رفضها للحرب ولسياسة آبي أحمد
15:44 GMTإيران: اتفقنا مع الإمارات على بدء فصل جديد في العلاقات
15:43 GMTقيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد
15:37 GMTإعلام: اتفاق بين أبوظبي وأنقرة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا
15:31 GMTالبحرين تعلن تشييد 5 مدن جديدة ومترو للأنفاق
15:27 GMTأعراض في الظهر تشير إلى نقص "فيتامين د"