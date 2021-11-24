https://arabic.sputniknews.com/20211124/المبعوث-الأممي-الهجوم-المستمر-على-مأرب-تسبب-في-تداعيات-متوالية-في-جميع-أنحاء-اليمن-1053065584.html

المبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن

المبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أن "الهجوم المستمر على مدينة مأرب تسبّب في تداعيات في جميع أنحاء اليمن". 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T11:29+0000

2021-11-24T11:29+0000

2021-11-24T11:45+0000

أنصار الله

الجيش اليمني

أخبار السعودية اليوم

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وقال غروندبرغ، في بيان صادر عن مكتبه في ختام زيارته إلى مصر، إن الهجوم المستمر على مأرب سيؤدي إلى تقويض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وإنهاء الصراع في البلاد عبر المفاوضات.وأشار إلى ضرورة التركيز بشكل متساو على الأولويات العاجلة الرامية لتخفيف أثر الحرب، والقضايا طويلة المدى للتوصل إلى حل مستدام وعادل للنزاع، مؤكدا أن المناقشات بالقاهرة شملت التطورات العسكرية في اليمن، بما يشمل الحديدة، والوضع الإنساني المتدهور.واستبعد أن يكون الحلّ العسكري هو المستدام لحل النزاع هناك، داعيا جميع الأطراف المتحاربة إلى خفض تصعيد العنف وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين بدلاً من تحقيق المكاسب العسكرية.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" اليمنية، بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.وصرح التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".كما شن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن؛ حيث استهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين".وأفاد مصدر في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على الأقل، استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في حي الأعناب، الذي يضم مقراً لجهاز الأمن السياسي في منطقة شملان شمال غربي العاصمة. وأضاف، "إن حريقا وانفجارات أعقبت الغارات الجوية للتحالف، التي سبقها تحليق مكثف".وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، و الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211118/التحالف-العربي-يعلن-تنفيذ-35-عملية-في-مأرب-شمال-اليمن-1050742284.html

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أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار السعودية اليوم