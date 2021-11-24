تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/المبعوث-الأممي-الهجوم-المستمر-على-مأرب-تسبب-في-تداعيات-متوالية-في-جميع-أنحاء-اليمن-1053065584.html
المبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن
المبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أن "الهجوم المستمر على مدينة مأرب تسبّب في تداعيات في جميع أنحاء اليمن". 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:29+0000
2021-11-24T11:45+0000
أنصار الله
الجيش اليمني
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aae5d9add54d067b6434755dc4c88d1a.jpg
وقال غروندبرغ، في بيان صادر عن مكتبه في ختام زيارته إلى مصر، إن الهجوم المستمر على مأرب سيؤدي إلى تقويض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وإنهاء الصراع في البلاد عبر المفاوضات.وأشار إلى ضرورة التركيز بشكل متساو على الأولويات العاجلة الرامية لتخفيف أثر الحرب، والقضايا طويلة المدى للتوصل إلى حل مستدام وعادل للنزاع، مؤكدا أن المناقشات بالقاهرة شملت التطورات العسكرية في اليمن، بما يشمل الحديدة، والوضع الإنساني المتدهور.واستبعد أن يكون الحلّ العسكري هو المستدام لحل النزاع هناك، داعيا جميع الأطراف المتحاربة إلى خفض تصعيد العنف وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين بدلاً من تحقيق المكاسب العسكرية.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" اليمنية، بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.وصرح التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".كما شن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن؛ حيث استهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين".وأفاد مصدر في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على الأقل، استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في حي الأعناب، الذي يضم مقراً لجهاز الأمن السياسي في منطقة شملان شمال غربي العاصمة. وأضاف، "إن حريقا وانفجارات أعقبت الغارات الجوية للتحالف، التي سبقها تحليق مكثف".وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، و الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/التحالف-العربي-يعلن-تنفيذ-35-عملية-في-مأرب-شمال-اليمن-1050742284.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616058_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_363fb033358a7a414cca048d88c2a34d.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار السعودية اليوم

المبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن

11:29 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 11:45 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أن "الهجوم المستمر على مدينة مأرب تسبّب في تداعيات في جميع أنحاء اليمن".
وقال غروندبرغ، في بيان صادر عن مكتبه في ختام زيارته إلى مصر، إن الهجوم المستمر على مأرب سيؤدي إلى تقويض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وإنهاء الصراع في البلاد عبر المفاوضات.
وأشار إلى ضرورة التركيز بشكل متساو على الأولويات العاجلة الرامية لتخفيف أثر الحرب، والقضايا طويلة المدى للتوصل إلى حل مستدام وعادل للنزاع، مؤكدا أن المناقشات بالقاهرة شملت التطورات العسكرية في اليمن، بما يشمل الحديدة، والوضع الإنساني المتدهور.
واستبعد أن يكون الحلّ العسكري هو المستدام لحل النزاع هناك، داعيا جميع الأطراف المتحاربة إلى خفض تصعيد العنف وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين بدلاً من تحقيق المكاسب العسكرية.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - Sputnik عربي, 1920, 18.11.2021
التحالف العربي يعلن تنفيذ 35 عملية في مأرب شمالي اليمن
18 نوفمبر, 12:58 GMT
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" اليمنية، بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.
وصرح التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية".
كما شن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء وسط اليمن؛ حيث استهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين".
وأفاد مصدر في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على الأقل، استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في حي الأعناب، الذي يضم مقراً لجهاز الأمن السياسي في منطقة شملان شمال غربي العاصمة. وأضاف، "إن حريقا وانفجارات أعقبت الغارات الجوية للتحالف، التي سبقها تحليق مكثف".
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، و الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:17 GMTمسيرات نسائية في تركيا للمطالبة بالمساواة ورفض العنف ضد المرأة
12:15 GMTأجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر
12:10 GMTمصر: إطلاق تطبيق جديد لتسريع نظام دخول السائحين
12:03 GMTروسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة
11:55 GMTوكالة "سبوتنيك" و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي
11:55 GMTلبنان يكشف موعد بدء أعمال ترميم مرفأ بيروت
11:54 GMTمصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
11:51 GMTرئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة
11:37 GMTالبرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة
11:36 GMTالتلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل هجوم تعرضت له البلاد خلال الأسبوعين الماضيين
11:29 GMTالخارجية اللبنانية تؤكد أن حل الأزمة مع الخليج يتم بطرق سرية
11:29 GMTالمبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن
11:28 GMTرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج
11:26 GMTعون يشكر بوتين على موافقته بإرسال صور أقمار صناعية تتعلق بانفجار مرفأ بيروت
11:17 GMTوزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
11:14 GMTأحزاب ألمانية على وشك الاتفاق على حكومة ائتلافية وميركل تودع رفاقها
11:14 GMTرعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث
11:12 GMTالحكومة المصرية تعلن تحسن أداء الاقتصاد وارتفاع النمو ربع السنوي لأعلى معدل خلال عقدين
11:04 GMTرئيسة وزراء مولدوفا تلتمس من البرلمان الموافقة على دفع مستحقات "غازبروم" الروسية
10:57 GMTحرس الحدود السعودي يضبط كميات كبيرة من المخدرات... فيديو