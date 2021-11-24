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المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
https://arabic.sputniknews.com/20211124/المغرب-وإسرائيل-يوقعان-مذكرة-تفاهم-دفاعية-1052923228.html
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن وزيري دفاع إسرائيل والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:15+0000
2021-11-24T10:44+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وتمهد هذه المذكرة الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين البلدين بعد أن رفعا مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.وزار، اليوم، أعضاء الوفد الإسرائيلي، برئاسة غانتس، ضريح محمد الخامس في الرباط. ووضعوا إكليلا من الزهور.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن الزيارة منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيوقع جملة من الاتفاقيات المشتركة في مجال الأمن.
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العالم العربي, إسرائيل

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

10:15 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 10:44 GMT 24.11.2021)
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن وزيري دفاع إسرائيل والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط.
وتمهد هذه المذكرة الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين البلدين بعد أن رفعا مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".
وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.
وزار، اليوم، أعضاء الوفد الإسرائيلي، برئاسة غانتس، ضريح محمد الخامس في الرباط. ووضعوا إكليلا من الزهور.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن الزيارة منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيوقع جملة من الاتفاقيات المشتركة في مجال الأمن.
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