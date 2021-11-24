المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

وتمهد هذه المذكرة الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين البلدين بعد أن رفعا مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي، وفقا لـ "رويترز".وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.وزار، اليوم، أعضاء الوفد الإسرائيلي، برئاسة غانتس، ضريح محمد الخامس في الرباط. ووضعوا إكليلا من الزهور.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن الزيارة منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيوقع جملة من الاتفاقيات المشتركة في مجال الأمن.
وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له بعد إعلان التطبيع بين البلدين، ومن المقرر أن يعقد غانتس خلال زيارته التي تستمر ليومين سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المغرب، ويشارك في التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.
وزار، اليوم، أعضاء الوفد الإسرائيلي، برئاسة غانتس، ضريح محمد الخامس في الرباط. ووضعوا إكليلا من الزهور.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن الزيارة منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيوقع جملة من الاتفاقيات المشتركة في مجال الأمن.