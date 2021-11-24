الملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة، "سعي السعودية لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية"، مضيفا أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".وأشار إلى أن التحديات الأخيرة أظهرت أنه لا توجد دولة بمعزل عن باقي العالم، مشددا على أن السعودية تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان وترسيخ القيم الإنسانية.وأضاف العاهل السعودي، إن "المملكة تشترك مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدا أن الدولتين تتمسكان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي.وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة، "سعي السعودية لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية"، مضيفا أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".
وقال الملك سلمان، إن "السعودية تدعو إلى تضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك"، مؤكدا أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.
وأشار إلى أن التحديات الأخيرة أظهرت أنه لا توجد دولة بمعزل عن باقي العالم، مشددا على أن السعودية تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان وترسيخ القيم الإنسانية.
وأضاف العاهل السعودي، إن "المملكة تشترك مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدا أن الدولتين تتمسكان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي.
ووصف العلاقات السعودية الروسية بـ"الوطيدة والتاريخية"، مؤكدا أنها تجاوزت عامها الخامس والتسعين، وقد شهدت العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وتوجت بزيارات عالية المستوى بين البلدين، أسفرت عن التوقيع على اتفاقيات مشتركة في جميع المجالات.
وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.
وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.