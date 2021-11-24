https://arabic.sputniknews.com/20211124/الملك-سلمان-يتحدث-عن-رؤية-مشتركة-مع-روسيا-ويوجه-دعوة-إلى-العالم-1052667425.html

الملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم

الملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا. 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T08:58+0000

2021-11-24T08:58+0000

2021-11-24T09:11+0000

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أخبار السعودية اليوم

أخبار روسيا

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وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة، "سعي السعودية لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية"، مضيفا أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".وأشار إلى أن التحديات الأخيرة أظهرت أنه لا توجد دولة بمعزل عن باقي العالم، مشددا على أن السعودية تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان وترسيخ القيم الإنسانية.وأضاف العاهل السعودي، إن "المملكة تشترك مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدا أن الدولتين تتمسكان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي.وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا