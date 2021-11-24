تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الملك-سلمان-يتحدث-عن-رؤية-مشتركة-مع-روسيا-ويوجه-دعوة-إلى-العالم-1052667425.html
الملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم
الملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T08:58+0000
2021-11-24T09:11+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104494/01/1044940151_0:79:1281:799_1920x0_80_0_0_9846494f32f523ca7e9889265e3d2c18.jpg
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة، "سعي السعودية لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية"، مضيفا أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".وأشار إلى أن التحديات الأخيرة أظهرت أنه لا توجد دولة بمعزل عن باقي العالم، مشددا على أن السعودية تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان وترسيخ القيم الإنسانية.وأضاف العاهل السعودي، إن "المملكة تشترك مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدا أن الدولتين تتمسكان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي.وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20210824/السعودية-تعلن-توقيع-اتفاقية-تعاون-عسكري-مع-روسيا-1049922012.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104494/01/1044940151_0:0:1187:890_1920x0_80_0_0_e39e7947581dcaf7eea96e540e02e589.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا

الملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم

08:58 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 09:11 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
تابعنا عبر
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمة ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة، "سعي السعودية لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية"، مضيفا أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - Sputnik عربي, 1920, 24.08.2021
السعودية تعلن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا
24 أغسطس, 08:03 GMT

وقال الملك سلمان، إن "السعودية تدعو إلى تضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك"، مؤكدا أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وأشار إلى أن التحديات الأخيرة أظهرت أنه لا توجد دولة بمعزل عن باقي العالم، مشددا على أن السعودية تسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان وترسيخ القيم الإنسانية.
وأضاف العاهل السعودي، إن "المملكة تشترك مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدا أن الدولتين تتمسكان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي.
ووصف العلاقات السعودية الروسية بـ"الوطيدة والتاريخية"، مؤكدا أنها تجاوزت عامها الخامس والتسعين، وقد شهدت العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وتوجت بزيارات عالية المستوى بين البلدين، أسفرت عن التوقيع على اتفاقيات مشتركة في جميع المجالات.
وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.
وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟
09:09 GMTالأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني
09:04 GMTشركة "غازبروم" الروسية: مولدوفا لم تدفع مستحقاتها المالية واليوم تنتهي المهلة المحددة
08:58 GMTالملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم
08:54 GMTنقابة المحامين في الجزائر "العاصمة" تعلن عن خطوات تصعيدية احتجاجا على "تردي" أوضاع المهنة
08:48 GMTهل ستنجح خطة سعيد في إنعاش الاقتصاد التونسي؟
08:41 GMTأردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين
08:37 GMTروسيا تقلل الاستخدام الإجمالي للمواد المخربة لطبقة الأوزون بنسبة 20%
08:30 GMTمقاتلات روسية متطورة تتدرب فوق البحر الأسود على تدمير السفن المعادية
08:26 GMTحمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية
08:24 GMTالمغرب يشارك في مشروع إنشاء أضخم تلسكوب بحري بالعالم
08:17 GMTأبو الغيط يؤكد للبرهان وحمدوك وقوف الجامعة العربية إلى جوار السودان حكومة وشعبا
08:12 GMTتونس... إيقاف اثنين من المتورطين ببيع جنسية البلاد إلى أجانب
08:00 GMTالجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان
07:52 GMTإعلام: صاروخ سوري مضاد للطائرات ينفجر فوق شاطئ في إسرائيل
07:46 GMTقوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
07:42 GMTأوكرانيا تحشد قواتها وتسخر طائرات بدون طيار لمكافحة موجات الهجرة
07:37 GMTوكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
07:21 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة
07:20 GMTناسا تطلق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات