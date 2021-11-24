https://arabic.sputniknews.com/20211124/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-نتوصل-لاتفاق-في-المحادثات-مع-إيران--1053250677.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نتوصل لاتفاق في المحادثات مع إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نتوصل لاتفاق في المحادثات مع إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T17:37+0000

2021-11-24T17:37+0000

2021-11-24T17:37+0000

البرنامج النووي

إيران

وكالة الطاقة الذرية

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها مدير الوكالة رافاييل غروسي، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال غروسي الذي عاد قبل يوم إلى طهران إن المحادثات كانت "بناءة لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كل جهودي"، في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمل في إحراز تقدم حول عدة مواضيع خلافية.وتشعر الوكالة بالقلق بسبب القيود التي فرضتها طهران على عمل المفتشين التابعين لها منذ فبراير/شباط وهو ما يعرقل أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر مؤخرا.وتقول الوكالة إن معاملة المفتشين في إيران تثير قلقا، وذلك بعد أن تعرض بعضهم "لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن".وأشار غروسي إلى أن ما تعرض له المفتشين تم التطرق إليه معربا عن أمله في عدم وقوع "حوادث شبيهة".والتقى غروسي الذي وصل مساء الاثنين العاصمة الإيرانية، طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

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البرنامج النووي, إيران, وكالة الطاقة الذرية