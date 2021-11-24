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بثينة شعبان: الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون وتكامل
بثينة شعبان: الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون وتكامل
شددت بثينة شعبان، مستشار الرئيس السوري، بشار الأسد، على ضرورة التعاون بين الدول العربية، مؤكدة أن ذلك شرط تشكيل قوة إقليمية ذات شأن. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:28+0000
2021-11-24T12:28+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت شعبان، في كلمة لها في المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية العمانية، على أهمية تأسيس علاقات صحيحة في كل المجالات بما يخدم المصالح العربية بمواجهة الفكر الغرب، وذلك حسب "وكالة الأنباء السورية- سانا".ونوهت مستشار الرئيس السوري بـ"السياسة الحكيمة والمتوازنة لسلطنة عمان مع جميع الدول العربية وما تقدمه وتقترحه من حلول لقضايا المنطقة".وأشارت الوكالة، إلى أن شعبان "زارت المتحف الوطني العماني يرافقها الأمين العام للمتحف جمال الموسوي واطلعت على أهم معالم المتحف والقطع التراثية، وعلى الآثار السورية التي رممها العمانيون بعد تدميرها من قبل الإرهابيين في سوريا".وكانت بثينة شعبان، قالت السبت الماضي، إن التراب السوري سيعود كاملا إلى كنف الدولة السورية، مهما كلف الأمر من ثمن أو وقت، مؤكدة أن الحرب على سوريا هي التي فضحت نفاق الغرب.وذكرت بثينة شعبان أن، اليوم، يشهد العالم بداية تاريخية جديدة بشأن التعاطي مع سوريا، مضيفة أن الجيش السوري والحلفاء قد غيَّروا المعادلة الميدانية على الأرض، خاصة بعدما كانت المجاميع الإرهابية المسلحة على أعتاب العديد من المدن السورية، قبل سنوات.
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أخبار سوريا اليوم

بثينة شعبان: الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون وتكامل

12:28 GMT 24.11.2021
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شددت بثينة شعبان، مستشار الرئيس السوري، بشار الأسد، على ضرورة التعاون بين الدول العربية، مؤكدة أن ذلك شرط تشكيل قوة إقليمية ذات شأن.
وأكدت شعبان، في كلمة لها في المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية العمانية، على أهمية تأسيس علاقات صحيحة في كل المجالات بما يخدم المصالح العربية بمواجهة الفكر الغرب، وذلك حسب "وكالة الأنباء السورية- سانا".
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ونوهت مستشار الرئيس السوري بـ"السياسة الحكيمة والمتوازنة لسلطنة عمان مع جميع الدول العربية وما تقدمه وتقترحه من حلول لقضايا المنطقة".
وأشارت الوكالة، إلى أن شعبان "زارت المتحف الوطني العماني يرافقها الأمين العام للمتحف جمال الموسوي واطلعت على أهم معالم المتحف والقطع التراثية، وعلى الآثار السورية التي رممها العمانيون بعد تدميرها من قبل الإرهابيين في سوريا".
وكانت بثينة شعبان، قالت السبت الماضي، إن التراب السوري سيعود كاملا إلى كنف الدولة السورية، مهما كلف الأمر من ثمن أو وقت، مؤكدة أن الحرب على سوريا هي التي فضحت نفاق الغرب.
وذكرت بثينة شعبان أن، اليوم، يشهد العالم بداية تاريخية جديدة بشأن التعاطي مع سوريا، مضيفة أن الجيش السوري والحلفاء قد غيَّروا المعادلة الميدانية على الأرض، خاصة بعدما كانت المجاميع الإرهابية المسلحة على أعتاب العديد من المدن السورية، قبل سنوات.
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