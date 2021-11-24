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بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية
بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية
أكد الرئيس الروسية فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على أهمية تنمية العلاقات الودية بين روسيا والدول الإسلامية، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T09:27+0000
2021-11-24T09:46+0000
العالم العربي
روسيا
السعودية
بوتين
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وقال بوتين في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف: "تولي روسيا أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية - سواء في خط ثنائي أو كجزء من حوار مع منظمة التعاون الإسلامي".وأكد بوتين على ضرورة مناقشة طرق التفاعل في تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية، في الكفاح ضد تهديدات الإرهاب الدولي والتطرف.وختم: "أتوقع أن يكون العمل المشترك بناءا ومثمرا، وأن يعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب بلداننا".وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.
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العالم العربي, روسيا, السعودية, بوتين

بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية

09:27 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 09:46 GMT 24.11.2021)
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 30 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 30 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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أكد الرئيس الروسية فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على أهمية تنمية العلاقات الودية بين روسيا والدول الإسلامية، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة.
وقال بوتين في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف: "تولي روسيا أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية - سواء في خط ثنائي أو كجزء من حوار مع منظمة التعاون الإسلامي".
وأضاف: "من المهم أن تكون مواقفنا بشأن العديد من القضايا على الصعيد الإقليمي والعالمي في جدول الأعمال، نحن نقف جنبا إلى جنب مع بناء النظام العالمي الديمقراطي العادل، بناء على سيادة القانون والتعايش السلمي للدول".
وأكد بوتين على ضرورة مناقشة طرق التفاعل في تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية، في الكفاح ضد تهديدات الإرهاب الدولي والتطرف.
وختم: "أتوقع أن يكون العمل المشترك بناءا ومثمرا، وأن يعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب بلداننا".
وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.
وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.
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