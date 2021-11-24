https://arabic.sputniknews.com/20211124/بوتين-روسيا-تولي-أهمية-كبيرة-لتنمية-العلاقات-الودية-مع-الدول-الإسلامية--1052735242.html

بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية

بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الروسية فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على أهمية تنمية العلاقات الودية بين روسيا والدول الإسلامية، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا... 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T09:27+0000

2021-11-24T09:27+0000

2021-11-24T09:46+0000

العالم العربي

روسيا

السعودية

بوتين

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وقال بوتين في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف: "تولي روسيا أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية - سواء في خط ثنائي أو كجزء من حوار مع منظمة التعاون الإسلامي".وأكد بوتين على ضرورة مناقشة طرق التفاعل في تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية، في الكفاح ضد تهديدات الإرهاب الدولي والتطرف.وختم: "أتوقع أن يكون العمل المشترك بناءا ومثمرا، وأن يعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب بلداننا".وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/الملك-سلمان-يتحدث-عن-رؤية-مشتركة-مع-روسيا-ويوجه-دعوة-إلى-العالم-1052667425.html

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العالم العربي, روسيا, السعودية, بوتين