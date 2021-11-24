بوتين يعلن حصوله على جرعة تعزيزية من لقاح ضد فيروس كورونا بالاستنشاق

سوتشي- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية: "بعد ستة أشهر من التطعيم انخفضت الأجسام المضادة، وأوصى الأخصائيون بإجراء تكرار التطعيم، وهو ما قمت به".وأشار بوتين إلى أنه قام بتكرار التطعيم عبر الأنف أيضاً، حيث استنشق اللقاح عبر فتحتي الأنف، ثم مرت خمس عشرة دقيقة وانتهي الأمر، وبعد تكرار التطعيم واستخدام جرعة عبر الأنف، بدأ بممارسة الرياضة صباح اليوم؛ موضحاً: "لم أشعر بأي شيء".وكان نائب مدير مركز أبحاث غاماليا الروسي، دينيس لوغونوف، قد قال خلال لقاء مع الرئيس بوتين، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن "فعالية التطعيم تنخفض بعد ستة إلى ثمانية أشهر بعد الجرعة الثانية، وحث الناس على الحصول على الجرعة المنشطة للحفاظ على المستوى العالي من الحماية ضد الفيروس.وعرض بوتين تطوعه في اختبار لقاح الأنف المرشح الروسي ضد "كوفيد-19"، قائلا للوغونوف "هل يمكنني المشاركة في هذه التجربة؟"، مؤكداً أنه "سيوقع على كل الأوراق القانونية الخاصة بالتطوع لتجربة اللقاح عبر الأنف".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه قام بتكرار التطعيم ( ضد كورونا) بلقاح يؤخذ عبر الأنف.
سوتشي- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية: "بعد ستة أشهر من التطعيم انخفضت الأجسام المضادة، وأوصى الأخصائيون بإجراء تكرار التطعيم، وهو ما قمت به".
وأشار بوتين إلى أنه قام بتكرار التطعيم عبر الأنف أيضاً، حيث استنشق اللقاح عبر فتحتي الأنف، ثم مرت خمس عشرة دقيقة وانتهي الأمر، وبعد تكرار التطعيم واستخدام جرعة عبر الأنف، بدأ بممارسة الرياضة صباح اليوم؛ موضحاً: "لم أشعر بأي شيء".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ21 من الشهر الجاري، تلقيه جرعة معززة ثالثة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19"، لافتًا إلى أنه يشعر بحالة جيدة.
وكان نائب مدير مركز أبحاث غاماليا الروسي، دينيس لوغونوف، قد قال خلال لقاء مع الرئيس بوتين، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن "فعالية التطعيم تنخفض بعد ستة إلى ثمانية أشهر بعد الجرعة الثانية، وحث الناس على الحصول على الجرعة المنشطة للحفاظ على المستوى العالي من الحماية ضد الفيروس.
وعرض بوتين تطوعه في اختبار لقاح الأنف المرشح الروسي ضد "كوفيد-19"، قائلا للوغونوف "هل يمكنني المشاركة في هذه التجربة؟"، مؤكداً أنه "سيوقع على كل الأوراق القانونية الخاصة بالتطوع لتجربة اللقاح عبر الأنف".