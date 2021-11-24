بيان من الحكومة المصرية منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين

وقال البيان، الذي نشر مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة.وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، وأن جميع الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.وتابع البيان "نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق".**يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.
أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق.
وقال البيان، الذي نشر مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بانتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة.
وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة، وأن جميع الأدوية البيطرية المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.
وتابع البيان "نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق".