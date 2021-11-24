ونقلت الخدمة الصحفية عن رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، قوله "المملكة العربية السعودية شريك مهم لروسيا، نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبا. وقد أكد قادة دولنا مرارا وتكرارا على اهتمامهم المشترك في زيادة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".وأشار مينيخانوف إلى أن تتارستان ترى اهتماما خاصا بالتعاون في مجال الطاقة والزراعة. وباعتبار تتارستان منطقة رائدة لتنفيذ مشروعات الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، لذلك فأنا على استعداد للتعاون في هذه المجالات.ولفت مينيخانوف إلى اهتمام القيادة السعودية بوفود تتارستان والحجاج الذين يؤدون مناسك الحج. مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل خدمات التأشيرات للحجاج والسياح في المملكة العربية السعودية بشكل كبير فيما يتعلق بالافتتاح المزمع للقنصلية العامة للمملكة في قازان.وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد لبحث القضايا المشتركة بين مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, روسيا
تتارستان تبدي استعداها للتعاون مع السعودية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
أكدت الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الأربعاء، استعداد الجمهورية للتعاون مع السعودية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.
ونقلت الخدمة الصحفية عن رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، قوله "المملكة العربية السعودية شريك مهم لروسيا، نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبا. وقد أكد قادة دولنا مرارا وتكرارا على اهتمامهم المشترك في زيادة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".
وأشار مينيخانوف إلى أن تتارستان ترى اهتماما خاصا بالتعاون في مجال الطاقة والزراعة. وباعتبار تتارستان منطقة رائدة لتنفيذ مشروعات الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا، لذلك فأنا على استعداد للتعاون في هذه المجالات.
ولفت مينيخانوف إلى اهتمام القيادة السعودية بوفود تتارستان والحجاج الذين يؤدون مناسك الحج. مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل خدمات التأشيرات للحجاج والسياح في المملكة العربية السعودية بشكل كبير فيما يتعلق بالافتتاح المزمع للقنصلية العامة للمملكة في قازان.