تكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله

وكشفت وسائل إعلام سعودية، كواليس هذ القرار، خاصة أن حمد الله، من اللاعبين المتألقين بالنادي.وكان نادي النصر السعودي، كشف في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن فسخ عقد حمد الله جاء لأسباب قانونية.وقال البيان: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".وتابع البيان: "يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".ومن جانبها كشفت صحيفة "البلاد" السعودية في تقرير لها، أن فسخ عقد اللاعب المغربي، جاء بسبب رسائل موثقة مرسلة من المهاجم المغربي لأحد الإداريين بنادي النصر، مشيرة إلى أنه تلفظ عليه بألفاظ لا تليق.وتقارير أخرى تكهنت بأن السبب وراء فسخ العقد، كان بسب أزمات عبد الرازق حمد الله مع الفريق السعودي.وصحف أخرى توقعت أن يكون السبب خلاف المهاجم المغربي مع أحمد الغامدي، المدير التنفيذي للنصر.