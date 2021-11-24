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تكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله
تكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله
أعلن نادي النصر السعودي، مساء أمس الثلاثاء، فسخ تعاقده مع النجم المغربي، عبد الرازق حمد الله. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T16:22+0000
2021-11-24T16:22+0000
أخبار السعودية اليوم
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وكشفت وسائل إعلام سعودية، كواليس هذ القرار، خاصة أن حمد الله، من اللاعبين المتألقين بالنادي.وكان نادي النصر السعودي، كشف في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن فسخ عقد حمد الله جاء لأسباب قانونية.وقال البيان: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".وتابع البيان: "يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".ومن جانبها كشفت صحيفة "البلاد" السعودية في تقرير لها، أن فسخ عقد اللاعب المغربي، جاء بسبب رسائل موثقة مرسلة من المهاجم المغربي لأحد الإداريين بنادي النصر، مشيرة إلى أنه تلفظ عليه بألفاظ لا تليق.وتقارير أخرى تكهنت بأن السبب وراء فسخ العقد، كان بسب أزمات عبد الرازق حمد الله مع الفريق السعودي.وصحف أخرى توقعت أن يكون السبب خلاف المهاجم المغربي مع أحمد الغامدي، المدير التنفيذي للنصر.
https://arabic.sputniknews.com/20210928/هل-يتعاقد-النصر-السعودي-مع-المدرب-البرازيلي-فالفيردي؟-1050280267.html
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أخبار السعودية اليوم, النصر السعودي

تكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله

16:22 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / -النصر السعودي
النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / -
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أعلن نادي النصر السعودي، مساء أمس الثلاثاء، فسخ تعاقده مع النجم المغربي، عبد الرازق حمد الله.
وكشفت وسائل إعلام سعودية، كواليس هذ القرار، خاصة أن حمد الله، من اللاعبين المتألقين بالنادي.
وكان نادي النصر السعودي، كشف في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن فسخ عقد حمد الله جاء لأسباب قانونية.
وقال البيان: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وتابع البيان: "يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".
ومن جانبها كشفت صحيفة "البلاد" السعودية في تقرير لها، أن فسخ عقد اللاعب المغربي، جاء بسبب رسائل موثقة مرسلة من المهاجم المغربي لأحد الإداريين بنادي النصر، مشيرة إلى أنه تلفظ عليه بألفاظ لا تليق.
فالفيردي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2021
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وتقارير أخرى تكهنت بأن السبب وراء فسخ العقد، كان بسب أزمات عبد الرازق حمد الله مع الفريق السعودي.
وصحف أخرى توقعت أن يكون السبب خلاف المهاجم المغربي مع أحمد الغامدي، المدير التنفيذي للنصر.
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