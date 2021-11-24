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https://arabic.sputniknews.com/20211124/تلميذة-صينية-تحرك-رقبتها-بطريقة-غريبة-فيديو-1053237471.html
تلميذة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة... فيديو
تلميذة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة... فيديو
يمتلك الأطفال مهارات متنوعة تجعل كل منهم متميزا عن الآخر في مجال ما، لكن في بعض الحالات يمتلك الطفل ميزة فريدة تجعله الأكثر تميزا بينهم. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:59+0000
2021-11-24T12:59+0000
2021-11-24T13:09+0000
الصين
نادي الفيديو
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ويبدو ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لتلميذة صينية تقوم بحركات غريبة أثناء تحريك رقبتها بينما يقف زملاؤها بانبهار خلفها أثناء إحدى الفعاليات الفنية في المدرسة.وتقول الصحيفة إن الفيديو يرصد ما تقوم به الطفلة أثناء الرقص، حيث تستطيع تحريك رقبتها في اتجاهات أفقية مختلفة بمرونة كبيرة.ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو تم رصده في مدينة دونغ ينغ، التابعة لمحافظة شاندونغ الصينية يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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الصين, نادي الفيديو
تلميذة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة... فيديو 12:59 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 13:09 GMT 24.11.2021)
يمتلك الأطفال مهارات متنوعة تجعل كل منهم متميزا عن الآخر في مجال ما، لكن في بعض الحالات يمتلك الطفل ميزة فريدة تجعله الأكثر تميزا بينهم.
ويبدو ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لتلميذة صينية تقوم بحركات غريبة أثناء تحريك رقبتها بينما يقف زملاؤها بانبهار خلفها أثناء إحدى الفعاليات الفنية في
المدرسة
.
وتقول الصحيفة إن الفيديو يرصد
ما تقوم به الطفلة
أثناء الرقص، حيث تستطيع تحريك رقبتها في اتجاهات أفقية مختلفة بمرونة كبيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو تم رصده في مدينة دونغ ينغ، التابعة لمحافظة شاندونغ الصينية يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.