تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/تمديد-حبس-ضابط-إسرائيلي-قام-بفعل-فاضح-في-دورات-مياه-المجندات-1053254736.html
تمديد حبس ضابط إسرائيلي قام بفعل فاضح في دورات مياه المجندات
تمديد حبس ضابط إسرائيلي قام بفعل فاضح في دورات مياه المجندات
مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حبس ضابط في الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم جنسية ضد مجندات في القاعدة التي خدم بها. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T20:31+0000
2021-11-24T20:31+0000
الجيش الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048951814_0:55:3070:1782_1920x0_80_0_0_2fcdc7b750d0ab23d4a43fc16a4c6753.jpg
وقالت قناة "كان" الرسمية إن حوالي 15 مجندة قدمن بلاغات ضد المقدم دان شاروني الذي يشتبه في قيامه بتصويرهن في مواقف حميمة باستخدام الكاميرات الخفية التي زرعها داخل دورات المياه وفي الغرف.ويُشتبه في أن شاروني قام بتصوير ما لا يقل عن 30 مجندة خلال سنوات، في القواعد العسكرية التي خدم فيها.ونشرت إحدى المشتكين اليوم عبر حسابها على Instagram كيف تحرش بها شاروني، وقالت إنه وضعها في العزل في غرفته الشخصية بالقاعدة.وأضافت "عندما دخلت الغرفة، صادفت عددا من أجهزة الشحن المتصلة بمأخذ التيار وتلقيت تعليمات صريحة بعدم إخراجها".وتابعت: "اتضح أن كل شيء كان مرتبطا بشبكة من الكاميرات - كاميرا أمام السرير، وكاميرا في الحمام، وجميع أنواع الأماكن الأخرى التي لا يفكر فيها سوى مرتكبو الجرائم الجنسية. كانت الكاميرات تنقلنا مباشرة إلى هاتفه".وقالت أخرى "دان كان بالنسبة لي أكثر من أبي، كان يعرف كيف يكون صديقا حقيقيا وصادقا. لقد وثقت به، وضعت خدمتي العسكرية بين يديه وأفسدها بالنسبة لي".
https://arabic.sputniknews.com/20190607/إسرائيل-فضائح-تحرش-جنسي-1041532894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048951814_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_adc84a52002a82ac6e5e3fcffb64d623.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الإسرائيلي

تمديد حبس ضابط إسرائيلي قام بفعل فاضح في دورات مياه المجندات

20:31 GMT 24.11.2021
© REUTERS / AMIR COHENقوات الجيش الإسرائيلي ينتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021
قوات الجيش الإسرائيلي ينتشر على الحدود مع قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
تابعنا عبر
مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حبس ضابط في الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم جنسية ضد مجندات في القاعدة التي خدم بها.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن حوالي 15 مجندة قدمن بلاغات ضد المقدم دان شاروني الذي يشتبه في قيامه بتصويرهن في مواقف حميمة باستخدام الكاميرات الخفية التي زرعها داخل دورات المياه وفي الغرف.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2019
ضجة في إسرائيل بعد إدانة ضابط كبير بفضائح أخلاقية
7 يونيو 2019, 11:07 GMT
ويُشتبه في أن شاروني قام بتصوير ما لا يقل عن 30 مجندة خلال سنوات، في القواعد العسكرية التي خدم فيها.
ونشرت إحدى المشتكين اليوم عبر حسابها على Instagram كيف تحرش بها شاروني، وقالت إنه وضعها في العزل في غرفته الشخصية بالقاعدة.
وأضافت "عندما دخلت الغرفة، صادفت عددا من أجهزة الشحن المتصلة بمأخذ التيار وتلقيت تعليمات صريحة بعدم إخراجها".
وتابعت: "اتضح أن كل شيء كان مرتبطا بشبكة من الكاميرات - كاميرا أمام السرير، وكاميرا في الحمام، وجميع أنواع الأماكن الأخرى التي لا يفكر فيها سوى مرتكبو الجرائم الجنسية. كانت الكاميرات تنقلنا مباشرة إلى هاتفه".
وقالت أخرى "دان كان بالنسبة لي أكثر من أبي، كان يعرف كيف يكون صديقا حقيقيا وصادقا. لقد وثقت به، وضعت خدمتي العسكرية بين يديه وأفسدها بالنسبة لي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:29 GMTقائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن تعليق كافة التدريبات على الطيران
21:02 GMT"الفيتامين الأهم" يسبب ارتفاعه التبول المفرط والفشل الكلوي
20:58 GMTخلال أيام... مصر تبدأ في تطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة ضد كورونا
20:51 GMTمع قرب استئناف مفاوضات فيينا... لماذا تخشى إسرائيل من عودة أمريكا للاتفاق النووي؟
20:47 GMTأسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات... وتداول دليل براءته
20:44 GMT"حرب الحبوب" بدأت من العراق وسوريا وقد تصل نتائجها مصر
20:34 GMTمع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية... هل ينقذ الحوار الوطني لبنان؟
20:31 GMTتمديد حبس ضابط إسرائيلي قام بفعل فاضح في دورات مياه المجندات
20:29 GMTارتفاع أسعار النفط رغم قرار واشنطن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي... ولي عهد أبوظبي في تركيا
20:07 GMTاندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود جنوبي العراق... فيديو
20:05 GMTمسؤول بحكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة التراجع المفاجئ أمام التحالف
19:44 GMTمعاهدة دفاع بين إسرائيل والمغرب... هل هي موجهة ضد الجزائر؟
19:20 GMTإلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا
19:12 GMTأسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية
19:09 GMTطعام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
18:50 GMTمنظمة "تمكين" الأردنية ودورها في التوعية بمخاطر عمالة الأطفال
18:47 GMTالتقارب الإماراتي التركي وانعكاساته على أزمات المنطقة
18:41 GMTاستقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها
18:21 GMTهل خرجت منظمة "أوبك" من سطوة الولايات المتحدة؟
18:18 GMTقبل ساعات من تظاهرات الغد... هل يطالب السودانيون برحيل "حمدوك"؟