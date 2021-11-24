تمديد حبس ضابط إسرائيلي قام بفعل فاضح في دورات مياه المجندات

وقالت قناة "كان" الرسمية إن حوالي 15 مجندة قدمن بلاغات ضد المقدم دان شاروني الذي يشتبه في قيامه بتصويرهن في مواقف حميمة باستخدام الكاميرات الخفية التي زرعها داخل دورات المياه وفي الغرف.ويُشتبه في أن شاروني قام بتصوير ما لا يقل عن 30 مجندة خلال سنوات، في القواعد العسكرية التي خدم فيها.ونشرت إحدى المشتكين اليوم عبر حسابها على Instagram كيف تحرش بها شاروني، وقالت إنه وضعها في العزل في غرفته الشخصية بالقاعدة.وأضافت "عندما دخلت الغرفة، صادفت عددا من أجهزة الشحن المتصلة بمأخذ التيار وتلقيت تعليمات صريحة بعدم إخراجها".وتابعت: "اتضح أن كل شيء كان مرتبطا بشبكة من الكاميرات - كاميرا أمام السرير، وكاميرا في الحمام، وجميع أنواع الأماكن الأخرى التي لا يفكر فيها سوى مرتكبو الجرائم الجنسية. كانت الكاميرات تنقلنا مباشرة إلى هاتفه".وقالت أخرى "دان كان بالنسبة لي أكثر من أبي، كان يعرف كيف يكون صديقا حقيقيا وصادقا. لقد وثقت به، وضعت خدمتي العسكرية بين يديه وأفسدها بالنسبة لي".
ويُشتبه في أن شاروني قام بتصوير ما لا يقل عن 30 مجندة خلال سنوات، في القواعد العسكرية التي خدم فيها.
ونشرت إحدى المشتكين اليوم عبر حسابها على Instagram كيف تحرش بها شاروني، وقالت إنه وضعها في العزل في غرفته الشخصية بالقاعدة.
وأضافت "عندما دخلت الغرفة، صادفت عددا من أجهزة الشحن المتصلة بمأخذ التيار وتلقيت تعليمات صريحة بعدم إخراجها".
وتابعت: "اتضح أن كل شيء كان مرتبطا بشبكة من الكاميرات - كاميرا أمام السرير، وكاميرا في الحمام، وجميع أنواع الأماكن الأخرى التي لا يفكر فيها سوى مرتكبو الجرائم الجنسية. كانت الكاميرات تنقلنا مباشرة إلى هاتفه".
وقالت أخرى "دان كان بالنسبة لي أكثر من أبي، كان يعرف كيف يكون صديقا حقيقيا وصادقا. لقد وثقت به، وضعت خدمتي العسكرية بين يديه وأفسدها بالنسبة لي".