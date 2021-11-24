https://arabic.sputniknews.com/20211124/حرب-الحبوب-بدأت-من-العراق-وسوريا-وقد-تصل-نتائجها-مصر-1053254856.html

"حرب الحبوب" بدأت من العراق وسوريا وقد تصل نتائجها مصر

"حرب الحبوب" بدأت من العراق وسوريا وقد تصل نتائجها مصر

يعتقد بعض المؤرخين أن الغزو المغولي عند احتلاله العراق عام 1258، دمر البنية التحتية للنظام الزراعي الذي حافظ على ازدهار بلاد الرافدين لألوف السنين، أي تلك... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T20:44+0000

2021-11-24T20:44+0000

2021-11-24T20:44+0000

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وبحسب الوثائق التاريخية أصيبت المنطقة التي تعد مهدا لأول حضارات كوكب الأرض، من طوفان نوح إلى حضارة بابل المعلقة، التي كانت فخر التطور الزراعي في ذلك الوقت، فقد علقت الحدائق بتقنيات زراعية فريدة على الجدران والمصاطب، إلا أن تلك البلاد دخلت بعد قدوم المغول في حقبة مظلمة ظهرت فيها العديد من الأوبئة، منها الأوبئة الزراعية.يرفض بعض المؤرخين نسب هذه الحقبة المظلمة من تاريخ البلاد إلى تدمير البنية التحتية الزراعية وينسبونها إلى الجفاف، لكن الشيء المؤكد هو أن هولاكو قد أحرق مكتبة بيت الحكمة الشهيرة، لأنه كان على علم بأن الدول أو المناطق التي تسودها الأزمات والمجاعة تسهل السيطرة عليها أكثر من تلك المستقرة."حرب جديدة" بدأت في العراق وسوريا فتيلها الحبوبحذرت مصادر حكومية سورية المزارعين من استلام البذار الذي قدمته القوات الأمريكية في سوريا مشيرة إلى أنها "مصدر غير موثوق"، وأكدت التحليلات التي أجرتها مخابر وزارة الزراعة السورية في دمشق أن نسبة (النيماتودا) في البذور تصل إلى أكثر من 40%، وهي من المواد الخطيرة على الأراضي الزراعية، وتشكل وباء قد ينتشر إلى جميع الأراضي المحيطية بها، حيث سيكون الإنتاج في الموسم الأول ضعيف جداً وغير منتج لأربعة مواسم متتالية.سجن "أبو غريب" الأمريكي كان بنك حبوب عراقيأشارت بعض المصادر العراقية والعربية، ومنها مقال نشر للباحثة شذى خليل في موقع مركز "الروابط" للبحوث والدراسات الاستراتيجية إلى أن القوات الأمريكية عند دخولها العراق دمرت بعض المنشآت الحضارية غير المرتبطة الأعمال العسكرية، ومنها على سبيل المثال؛ مركز "أصول" لتربية وإنتاج الدواجن فرع سامراء، عمل المركز على تقديم البحوث العلمية المهمة الخاصة بالدواجن، بالإضافة إلى إنتاج اللقاحات التي يحتاجها أصحاب حقول الدواجن، كما دمر المركز النباتي لتربية وتسمين العجول.قد تكذب بعض وسائل الإعلام هذه المعلومات، خصوصا وسائل الإعلام الناطقة بالعربية من تلك الدول والتي تديرها بعض أقطاب المعارضة، مثل تكذيب خبر حرق الحومات الأمركية لحقول القمح السورية، لكن يكفي هنا التذكير بأن الأساس الذي قامت عليه حرب العراق، بالكامل وهي ذريعة وجود أسلحة بيولوجية أو نووية، أثبت عدم صحتها باعترافات قيادات أمريكية.تهريب بنك الحبوب السورية الأفضل في العالم والذي أنقذ الاقتصاد الأمريكينقلت صحيفة "وايرد" الأميركية، معلومات يمكن وصفها بالخطيرة جدا، التي أكدت من خلالها حدوث "صفقة تهريب" في الفترة الممتدة من 2012 و2014، مبررة عملية التهريب بأنها لـ "تأمين البذور في مكان آمن، بعيداً من الحرب في دولة النرويج" وتحديدا في "قبو يوم القيامة".وكشفت عدة مصادر، منها منظمة "أورغانك كونسيومر الأميركية"، العثور على هذه العينات في حلب، وأكدت استفادة دول عدة من جودة القمح السوري، منها أمريكا، حيث "أنقذت هذه الأصناف المحسّنة المقبلة من سوريا موسم الزراعة الأميركي، بعد جفاف شهدته البلاد عام 2018"."أوبئة الحبوب"... حرب لا يستطيع الـ"ميتافيرس" إشباع جائع فيهاوباء آت "عاجلا أم آجلا" إلى الشرق الأوسط قد يصل مصربجميع الأحوال وبعيدا عن "نظريات المؤامرة"، التي قد لا تعجب البعض، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الأوبئة الزراعية، قد تنتقل أيضا عن طريق تصدير الحبوب وهو ما أكدته الدراسات والأبحاث، وتشير الدراسات أيضا إلى أن مناسيب الأوبئة في الحبوب الأمريكية أكبر بكثير من تلك التي في الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى طبيعة مناخ المنطقة العربية والكثير من العوامل.ونوه التقرير إلى أن آفة "صدأ ساق القمح" ما هي إلا مجرد مثال واحد على الآفات والأمراض النباتية التي يكافحها ​​المزارعون وخبراء الزراعة في جميع أنحاء العالم. مشرا إلى أنها "تهديد صامت للأمن الغذائي، وهي مسؤولة عن ما يصل إلى 40% من خسائر المحاصيل الغذائية العالمية، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة".ونوه التقرير إلى أن المحصول في أوغندا تحول بشكل مفاجئ من محصول جيد إلى "مجموعة متشابكة من السيقان السوداء والحبوب المنكمشة".وأشارت اختصاصية أمراض النبات من جامعة إكستر، هيلين فونز، لشبكة " SciDev"، والتي أجرت بحثا نشر في مجلة "نيتشر فوود" العلمية، إلى وجود ظاهرة "سباق التسلح التطوري"، أي أن هذه الآفات الزراعية تتطور بسرعة كبرة وأن الدراسات أكدت أن الفطريات بشكل عام مثل "صدأ ساق القمح"، تشكل أكبر تهديد للأمن الغذائي.تقول فونز: "هذا الجانب من حيويتهم (التطورية) يجعل التكهن بحركتهم صعبًا للغاية"، أي أنه عند إدخال مصادر جديدة من البذار أو من مسببات الأمراض الفطرية التي تأتي مع البذار أحيانا عن طريق أنظمة التجارة العالمية، فإنها تهاجم المحاصيل التي تفتقر إلى المناعة ضد هذه الأوبئة وتنتشر بشكل كبير.بغض النظر عن كل تلك البيانات، يمكن القول أنها بمجملها تعد فرضيات علمية، لكن المؤكد هو أن الأمن الغذائي لأي دولة، هو عنصر خطير مرتبط بشكل مباشر بأنها القومي، حيث لا تستطيع جميع أنظمة التكنولوجيا المتقدمة أو الأسلحة الحديثة أو حتى أعتى الجيوش، الاستمرار إذا لم تحصن أمن مجتمعها الغذائي، وعلى الرغم من أن مقولة نابليون بونابرت "إن الجيوش تزحف على بطونها" ركزت على جانب واحد وهو الجانب العسكري، إلا أنه من المؤكد أن المجتمعات أيضا تعيش على بطونها، وأي خلل في "المخزن الاستراتيجي لهذه البطون قد يشكل تهديدا حتميا" يجب الحذر منه وتجنبه.المقال يعبر عن رأي كاتبه

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2021

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وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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