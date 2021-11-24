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حرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة
حرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة
أفاد حرس الحدود البولندي، اليوم الأربعاء، بأن المهاجرين يواصلون محاولاتهم لاقتحام الحدود للدخول إلى الأراضي البولندية، بالقوة. 24.11.2021, Sputnik عربي
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2021-11-24T09:31+0000
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حرس الحدود: "في المناطق الحدودية المحمية في "دوبيتشي" "تسيركفني" وميلنيك،" عبرت مجموعات من الأجانب العدوانيين الحدود".وأضاف البيان: "في إحدى المرات، "عبرت مجموعة مكونة من أكثر من مئة أجنبي عنوة الحدود، وألقوا الحجارة على قوات الأمن البولندية"؛ مشيراً إلى أن: "الهجوم وقع تحت إشراف قوات الأمن البيلاروسية".وبحسب البيان، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 267 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني. وتم إصدار 44 أمرًا لطرد المهاجرين غير الشرعيين من أراضي بولندا.هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، منذ عدة أيام، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا. وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.من جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث لا تتوفر أموال ولا إمكانيات لفعل ذلك، بسبب العقوبات الغربية.**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/اتهامات-جديدة-من-بولندا-لبيلاروسيا-باستمرار-جلب-المهاجرين-1050763936.html
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حرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة

09:31 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفاد حرس الحدود البولندي، اليوم الأربعاء، بأن المهاجرين يواصلون محاولاتهم لاقتحام الحدود للدخول إلى الأراضي البولندية، بالقوة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حرس الحدود: "في المناطق الحدودية المحمية في "دوبيتشي" "تسيركفني" وميلنيك،" عبرت مجموعات من الأجانب العدوانيين الحدود".
وأضاف البيان: "في إحدى المرات، "عبرت مجموعة مكونة من أكثر من مئة أجنبي عنوة الحدود، وألقوا الحجارة على قوات الأمن البولندية"؛ مشيراً إلى أن: "الهجوم وقع تحت إشراف قوات الأمن البيلاروسية".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 21.11.2021
اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين
21 نوفمبر, 10:37 GMT
وبحسب البيان، تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 267 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني. وتم إصدار 44 أمرًا لطرد المهاجرين غير الشرعيين من أراضي بولندا.
هذا وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، منذ عدة أيام، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا. وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.
من جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث لا تتوفر أموال ولا إمكانيات لفعل ذلك، بسبب العقوبات الغربية.
**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
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