حرس الحدود السعودي يضبط كميات كبيرة من المخدرات... فيديو

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المتابعة الأمنية لمهربي المخدرات قادت إلى إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة منها شملت نحو 900 كيلوغرام من مخدر الحشيش ونحو 800 ألف مخدر وعشرات الأطنان من من مادة القات المخدر.وجرت عمليات قوات حرس الحدود السعودية عبر الحدود البحرية والبرية للمملكة.ولفتت الوكالة إلى أنه تم القبض على 88 متهما بالتورط في محاولات تهريب المخدرات إلى داخل المملكة.ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو بعنوان الحرب على المخدرات يرصد جانبا من جهود المملكة في مكافحة المخدرات والعمليات التي تم تنفيذها مؤخرا عبر حدود البلاد.
تمكنت قوات حرس الحدود السعودية من إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة من المخدرات عبر حدود المملكة، شملت مخدر الحشيش وحبوب مخدرة وأنواع أخرى من المخدرات.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المتابعة الأمنية لمهربي المخدرات قادت إلى إحباط محاولات تهريب كميات متنوعة منها شملت نحو 900 كيلوغرام من مخدر الحشيش ونحو 800 ألف مخدر وعشرات الأطنان من من مادة القات المخدر.
إحباط محاولات تهريب (894) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرص إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا و(165) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.