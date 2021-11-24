حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية

وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، نقلته وكالة الأنباء السودانية، فإن "رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر". وأضاف البيان، أن حمدوك "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.، والتي قتل خلالها 41 شخصا.من جانبه، قال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنه رفض الاتفاق، مشيرا إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
أعلن رئيس الوزاراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، الإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية، وإخضاع تلك التي تمت خلال الفترة الماضية للتقييم والمراجعة.
وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، نقلته وكالة الأنباء السودانية، فإن "رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر".
وأضاف البيان، أن حمدوك "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".