تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/حمدوك-يوجه-بالإيقاف-الفوري-للإعفاءات-والتعيينات-في-كافة-الوحدات-الحكومية-السودانية-1052665932.html
حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية
حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية
أعلن رئيس الوزاراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، الإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية، وإخضاع تلك التي... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T08:26+0000
2021-11-24T08:26+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787807_0:66:2047:1217_1920x0_80_0_0_e9e29c810799a20a966c29ff686f5c08.jpg
وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، نقلته وكالة الأنباء السودانية، فإن "رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر". وأضاف البيان، أن حمدوك "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.، والتي قتل خلالها 41 شخصا.من جانبه، قال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنه رفض الاتفاق، مشيرا إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787807_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_38c38280bb5b4fe455b5ad14525a6b25.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية

08:26 GMT 24.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 24 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 24 أغسطس/ آب 2019 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزاراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، الإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية، وإخضاع تلك التي تمت خلال الفترة الماضية للتقييم والمراجعة.
وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، نقلته وكالة الأنباء السودانية، فإن "رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر".
وأضاف البيان، أن حمدوك "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعلن أمس الثلاثاء، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.، والتي قتل خلالها 41 شخصا.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
من جانبه، قال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنه رفض الاتفاق، مشيرا إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.
لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟
09:09 GMTالأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني
09:04 GMTشركة "غازبروم" الروسية: مولدوفا لم تدفع مستحقاتها المالية واليوم تنتهي المهلة المحددة
08:58 GMTالملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم
08:54 GMTنقابة المحامين في الجزائر "العاصمة" تعلن عن خطوات تصعيدية احتجاجا على "تردي" أوضاع المهنة
08:48 GMTهل ستنجح خطة سعيد في إنعاش الاقتصاد التونسي؟
08:41 GMTأردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين
08:37 GMTروسيا تقلل الاستخدام الإجمالي للمواد المخربة لطبقة الأوزون بنسبة 20%
08:30 GMTمقاتلات روسية متطورة تتدرب فوق البحر الأسود على تدمير السفن المعادية
08:26 GMTحمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية
08:24 GMTالمغرب يشارك في مشروع إنشاء أضخم تلسكوب بحري بالعالم
08:17 GMTأبو الغيط يؤكد للبرهان وحمدوك وقوف الجامعة العربية إلى جوار السودان حكومة وشعبا
08:12 GMTتونس... إيقاف اثنين من المتورطين ببيع جنسية البلاد إلى أجانب
08:00 GMTالجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان
07:52 GMTإعلام: صاروخ سوري مضاد للطائرات ينفجر فوق شاطئ في إسرائيل
07:46 GMTقوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
07:42 GMTأوكرانيا تحشد قواتها وتسخر طائرات بدون طيار لمكافحة موجات الهجرة
07:37 GMTوكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
07:21 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة
07:20 GMTناسا تطلق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات