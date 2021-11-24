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https://arabic.sputniknews.com/20211124/خلال-أيام-مصر-تبدأ-في-تطعيم-بعض-الفئات-بجرعة-ثالثة-ضد-كورونا-1053257761.html
خلال أيام... مصر تبدأ في تطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة ضد كورونا
خلال أيام... مصر تبدأ في تطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة ضد كورونا
أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها ستبدأ خلال أيام في تفعيل خطة لتطعيم 3 فئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T20:58+0000
2021-11-24T20:58+0000
وزارة الصحة المصرية
فيروس كورونا
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جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة اليوم الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوضيح ضوابط وشروط الحصول على الجرعة المعززة.وقال المتحدث باسم الوزارة إن الفئات التي سوف تحصل على الجرعة الثالثة من اللقاح تشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، سيتلقون رسالة على هواتفهم المحمولة بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، حتى يتوجهوا لتلقي الجرعة المعززة في نفس المركز الذي تلقوا فيه الجرعتين السابقتين.
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وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا

خلال أيام... مصر تبدأ في تطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة ضد كورونا

20:58 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها ستبدأ خلال أيام في تفعيل خطة لتطعيم 3 فئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة اليوم الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوضيح ضوابط وشروط الحصول على الجرعة المعززة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الفئات التي سوف تحصل على الجرعة الثالثة من اللقاح تشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، سيتلقون رسالة على هواتفهم المحمولة بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، حتى يتوجهوا لتلقي الجرعة المعززة في نفس المركز الذي تلقوا فيه الجرعتين السابقتين.
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