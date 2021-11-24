دراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان

أوضح العلماء في المقالة المنشورة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، حقيقة أن التدريبات تسمح لك بإزالة الطاقة من العمليات المرضية التي تحدث في الجسم.وفقا للفرضية، يبطئ النشاط التدهور التدريجي في صحة الإنسان، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وحتى أنواع معينة من السرطان.يلاحظ الباحثون أن الصيادين الحديثين يقومون بأنشطة جسدية بشدة معتدلة إلى عالية تصل إلى حوالي 135 دقيقة يوميا وعادة ما يعيشون حوالي سبعة عقود.أظهر العلماء أن النشاط البدني لا يحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يسبب أيضا قوة فسيولوجية تحمي جسم الإنسان من الأضرار التي لحقت به حتى في مستويات جزيئية خلوية بسيطة.بالإضافة لما سبق، يعتبر النشاط البدني من أهم العوامل التي تساعد على علاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تجديد أنسجة الغضاريف، وإطلاق مضادات الأكسدة وتخفيض عمليات تأثر الخلايا والحمض النووي بمخاطر مرض السكري والسمنة والسرطان وهشاشة العظام ومرض ألزهايمر والاكتئاب.
يلاحظ الباحثون أن الصيادين الحديثين يقومون بأنشطة جسدية بشدة معتدلة إلى عالية تصل إلى حوالي 135 دقيقة يوميا وعادة ما يعيشون حوالي سبعة عقود.
أظهر العلماء أن النشاط البدني لا يحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يسبب أيضا قوة فسيولوجية تحمي جسم الإنسان من الأضرار التي لحقت به حتى في مستويات جزيئية خلوية بسيطة.
بالإضافة لما سبق، يعتبر النشاط البدني من أهم العوامل التي تساعد على علاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تجديد أنسجة الغضاريف، وإطلاق مضادات الأكسدة وتخفيض عمليات تأثر الخلايا والحمض النووي بمخاطر مرض السكري والسمنة والسرطان وهشاشة العظام ومرض ألزهايمر والاكتئاب.