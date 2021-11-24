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https://arabic.sputniknews.com/20211124/دراسة-توضح-العوامل-الحقيقية-المرتبطة-بزياة-طول-عمر-الإنسان-1052662655.html
دراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان
دراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان
عرض علماء الأحياء في جامعة هارفارد نتائج دراسة حديثة توضح علاقة النشاط البدني بمدة الحياة التي يعيشها الشخص. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T06:33+0000
2021-11-24T06:33+0000
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أوضح العلماء في المقالة المنشورة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، حقيقة أن التدريبات تسمح لك بإزالة الطاقة من العمليات المرضية التي تحدث في الجسم.وفقا للفرضية، يبطئ النشاط التدهور التدريجي في صحة الإنسان، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وحتى أنواع معينة من السرطان.يلاحظ الباحثون أن الصيادين الحديثين ​​يقومون بأنشطة جسدية بشدة معتدلة إلى عالية تصل إلى حوالي 135 دقيقة يوميا وعادة ما يعيشون حوالي سبعة عقود.أظهر العلماء أن النشاط البدني لا يحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يسبب أيضا قوة فسيولوجية تحمي جسم الإنسان من الأضرار التي لحقت به حتى في مستويات جزيئية خلوية بسيطة.بالإضافة لما سبق، يعتبر النشاط البدني من أهم العوامل التي تساعد على علاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تجديد أنسجة الغضاريف، وإطلاق مضادات الأكسدة وتخفيض عمليات تأثر الخلايا والحمض النووي بمخاطر مرض السكري والسمنة والسرطان وهشاشة العظام ومرض ألزهايمر والاكتئاب.
https://arabic.sputniknews.com/20211002/متوسط-عمر-الإنسان-يرتفع-هل-يمكن-أن-يصل-إلى-عمر-130-عاما؟-1050300083.html
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منوعات, رياضة, صحة

دراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان

06:33 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Evgenya Novozhenina / الذهاب إلى بنك الصور المشاركات في افتتاح الدورة الـ 19 لمهرجان الشباب والطلبة العالمي في مدينة سوتشي، روسيا
 المشاركات في افتتاح الدورة الـ 19 لمهرجان الشباب والطلبة العالمي في مدينة سوتشي، روسيا - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Evgenya Novozhenina
/
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عرض علماء الأحياء في جامعة هارفارد نتائج دراسة حديثة توضح علاقة النشاط البدني بمدة الحياة التي يعيشها الشخص.
أوضح العلماء في المقالة المنشورة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، حقيقة أن التدريبات تسمح لك بإزالة الطاقة من العمليات المرضية التي تحدث في الجسم.
وفقا للفرضية، يبطئ النشاط التدهور التدريجي في صحة الإنسان، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وحتى أنواع معينة من السرطان.
يلاحظ الباحثون أن الصيادين الحديثين ​​يقومون بأنشطة جسدية بشدة معتدلة إلى عالية تصل إلى حوالي 135 دقيقة يوميا وعادة ما يعيشون حوالي سبعة عقود.
أظهر العلماء أن النشاط البدني لا يحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يسبب أيضا قوة فسيولوجية تحمي جسم الإنسان من الأضرار التي لحقت به حتى في مستويات جزيئية خلوية بسيطة.
بالإضافة لما سبق، يعتبر النشاط البدني من أهم العوامل التي تساعد على علاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تجديد أنسجة الغضاريف، وإطلاق مضادات الأكسدة وتخفيض عمليات تأثر الخلايا والحمض النووي بمخاطر مرض السكري والسمنة والسرطان وهشاشة العظام ومرض ألزهايمر والاكتئاب.
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