https://arabic.sputniknews.com/20211124/رئيسة-إثيوبيا-تعلق-على-تقارير-عن-رفضها-للحرب-ولسياسة-آبي-أحمد--1053245631.html

رئيسة إثيوبيا تعلق على تقارير عن رفضها للحرب ولسياسة آبي أحمد

رئيسة إثيوبيا تعلق على تقارير عن رفضها للحرب ولسياسة آبي أحمد

نفت رئيسة إثيوبيا، ساهلورق زودي، اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية ادعت وجود خلافات بينها وبين رئيس الوزراء آبي أحمد حول الحرب التي تخوضها الحكومة المركزية... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T15:47+0000

2021-11-24T15:47+0000

2021-11-24T15:47+0000

العالم

رئيس وزراء إثيوبيا

أخبار إثيوبيا

حكومة إثيوبيا

إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/40/1044764010_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_08b9eec6507161150b1fa87a184a98bf.jpg

وأشارت رئيسة البلاد إلى مقال نشرته مجلة "التقرير الأفريقي" الفرنسية والناطقة بالإنجليزية، قائلة إنه احتوى على معلومات غير صحيحة، حسبما ذكرت شبكة "فانا" الإثيوبية نقلا عن بيان لزودي.المقال الذي كتبه فرانسوا سودان، رئيس تحرير "جون أفريك" وهي النسخة الفرنسية الأم من "ذا أفريكا ريبورت" أو "التقرير الأفريقي"، قال إن الرئيسة الإثيوبية، التي تتقلد منصبا شرفيا فقط، لا توافق على سياسة رئيس الوزراء آبي أحمد في إثارة الحرب ولا تؤيدها.وقال المقال إن زودي هي إحدى سيدتين فقط تتوليان منصب رئيس جمهورية في القارة السمراء، إلى جانب سامية سولو حسن في تنزانيا.ومع ذلك، فإن السيدة الإثيوبية، هي رئيسة بلا قوة أو سلطة، حيث اختصر الدستور مكانتها في مجرد دور شرفي، وفقا لسودان الذي أضاف: "يمكن للمرء أن يتخيل كيف أنها تشعر بالفزع والعجز".وادعى المقال أنه منذ بدء الحرب ضد جبهة تيغراي في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والرئيسة زودي تمر بـ"محنة يعرف عنها الكثير من أصدقائها ومعظم الدبلوماسيين العاملين في أديس أبابا، لكنها لا تستطيع التحدث عنها علنا".في بيانها الصادر اليوم، قالت الرئيسة الإثيوبية: "لاحظت المقال الذي نشر في المجلة. لم أقابل هذا الصحفي قط، ولا أعتبر ظهور المقال في هذا الوقت مجرد صدفة، وأنا أدرك أن هناك محاولة لإحداث انقسامات بين القيادة الاثيوبية".وأشارت إلى شعورها بالحزن لما آلت إليه الأوضاع في بلادها، قائلة إن "خوض حرب أهلية أمر مأساوي"، لكنه متروك للإثيوبيين ليجدوا له حلا.وأضافت أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات و"نحن جميعا منخرطون في تسخير معرفتنا ومهاراتنا لاتباع المسار الذي حدده، والسعي إلى تسوية سلمية هو مفتاح حل النزاعات".وتابعت: "قيل إنني لا أتحدث عن هذه القضايا بما فيه الكفاية، ومع ذلك، تحدثت في عدد من المناسبات؛ مثل افتتاح الجلسة لكلا المجلسين التشريعيين، عندما قلت إنه إذا كانت أيدينا تنزف من الأشواك، فهذا يعني أن الوردة قريبة".

https://arabic.sputniknews.com/20211123/الأمم-المتحدة-تجلي-عائلات-موظفيها-من-إثيوبيا-على-وجه-السرعة-1052645962.html

https://arabic.sputniknews.com/20211123/آبي-أحمد-الحرب-ضد-إثيوبيا-تهدف-لحرمان-الشعوب-السوداء-من-الحرية-1052651287.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, رئيس وزراء إثيوبيا, أخبار إثيوبيا, حكومة إثيوبيا, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي