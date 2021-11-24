رئيسة وزراء مولدوفا تلتمس من البرلمان الموافقة على دفع مستحقات "غازبروم" الروسية

وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.وقال المتحدث باسم غازبروم سيرغي كوبريانوف يوم الاثنين الماضي إن: "الشركة ستتوقف عن إمداد مولدوفا بالغاز في غضون 48 ساعة إذا لم تتسلم الدفعة المستحقة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني".وقال نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو إن: "الحكومة وافقت بالفعل على تخصيص الأموال لمولدوفاغاز، وأيد البرلمان مبادرة مجلس الوزراء في النسخة الأولى، لكن ينبغي النظر فيها في النسخة الثانية".وجاء في البيان المنشور على موقع البرلمان على الإنترنت: "تطلب رئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتسا النظر والموافقة على وجه السرعة في النسخة الثانية (النسخة النهائية) من مشروع قانون تعديل قانون ميزانية الدولة لعام 2021".ويتم النظر في طلب رئيسة الوزراء في اجتماع للمكتب الدائم لبرلمان مولدوفا اليوم الأربعاء في الساعة 16.00 بتوقيت موسكو، وفي حال وافق المكتب على طلب رئيس الوزراء، فسيتم إدراجه في جدول أعمال اجتماع مجلس النواب المقرر عقده يوم الغد.وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها لم تتلق بعد المدفوعات الخاصة من الدولة المولدوفية مقابل كميات الغاز التي تم شراؤها سابقا.
أرسلت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا طلبًا إلى البرلمان للنظر على وجه السرعة في تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 من أجل تخصيص أموال لسداد ديون شركة غازبروم الروسية.
وفرضت السلطات المولدوفية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبرتشرين الأول إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تمديد العقد مع شركة غازبروم لمدة خمس سنوات، وكان ذلك مرهونًا بدفع 100% من قيمة الغاز المستلم سابقًا.
وقال المتحدث باسم غازبروم سيرغي كوبريانوف يوم الاثنين الماضي إن: "الشركة ستتوقف عن إمداد مولدوفا بالغاز في غضون 48 ساعة إذا لم تتسلم الدفعة المستحقة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وقال نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو إن: "الحكومة وافقت بالفعل على تخصيص الأموال لمولدوفاغاز، وأيد البرلمان مبادرة مجلس الوزراء في النسخة الأولى، لكن ينبغي النظر فيها في النسخة الثانية".
وجاء في البيان المنشور على موقع البرلمان على الإنترنت: "تطلب رئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتسا النظر والموافقة على وجه السرعة في النسخة الثانية (النسخة النهائية) من مشروع قانون تعديل قانون ميزانية الدولة لعام 2021".
ويتم النظر في طلب رئيسة الوزراء في اجتماع للمكتب الدائم لبرلمان مولدوفا اليوم الأربعاء في الساعة 16.00 بتوقيت موسكو، وفي حال وافق المكتب على طلب رئيس الوزراء، فسيتم إدراجه في جدول أعمال اجتماع مجلس النواب المقرر عقده يوم الغد.