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https://arabic.sputniknews.com/20211124/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-المحادثات-مع-الإيرانيين-لم-تسفر-عن-نتائج-1053086812.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج
قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات التي أجراها مع الممثلين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران لم تكن مثمرة. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:28+0000
2021-11-24T11:28+0000
أخبار إيران
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فيننا - سبوتنيك. وأضاف غروسي، أمام مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن اجتماعاته التي عقدها في طهران في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لم تسفر عن نتائج.ولفت غروسي إلى أن اجتماعاته في طهران شارك فيها نائب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي.وتابع: "لم نتوصل إلى نتائج رغم ما بذلناه من جهود عبر المفاوضات والمناقشات المكثفة، المتعلقة بقضايا عالقة تتعلق بالضمانات الإيرانية".وتعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران هي الثانية، التي يقوم بها إلى طهران منذ تولي الحكومة الإيرانية الجديدة، حيث كانت الزيارة الأولى قبل نحو شهرين ونصف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وذكر تقرير عن الزيارة لوكالة "فارس" أن أهم محاور المحادثات هو إيجاد إطار محدد للتعاون بين الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعقد-اجتماعات-في-طهران-الثلاثاء-1050745053.html
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أخبار إيران

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج

11:28 GMT 24.11.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي خلال لقائه مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران
 مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي خلال لقائه مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات التي أجراها مع الممثلين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران لم تكن مثمرة.
فيننا - سبوتنيك. وأضاف غروسي، أمام مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن اجتماعاته التي عقدها في طهران في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لم تسفر عن نتائج.
ولفت غروسي إلى أن اجتماعاته في طهران شارك فيها نائب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - Sputnik عربي, 1920, 18.11.2021
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعات في طهران الثلاثاء
18 نوفمبر, 17:23 GMT
وتابع: "لم نتوصل إلى نتائج رغم ما بذلناه من جهود عبر المفاوضات والمناقشات المكثفة، المتعلقة بقضايا عالقة تتعلق بالضمانات الإيرانية".
وتعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران هي الثانية، التي يقوم بها إلى طهران منذ تولي الحكومة الإيرانية الجديدة، حيث كانت الزيارة الأولى قبل نحو شهرين ونصف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وذكر تقرير عن الزيارة لوكالة "فارس" أن أهم محاور المحادثات هو إيجاد إطار محدد للتعاون بين الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
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